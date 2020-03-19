Tüm Sinagogların Faaliyetleri Durduruldu

Rav Mendy Chitrik, sosyal medya aracılığıyla 19 Mart 2020 Perşembe akşamı yapılacak Arvit duasından sonra kısıtlı olarak açık tuttukları üç sinagogun da faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Sünnet ve cenazeler için +90 (532) 283 91 77 numarası aracılığıyla yardımcı olunacağını hatırlattı.

Denet Gıda’nın Caddebostan Bet-El Sinagogu’nda belirlenmiş saatlerde hizmet vermeye devam edeceğini ve siparişlerin önceden telefonla verilmesi gerektiği de belirtildi.

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https://www.avlaremoz.com/2020/03/19/tum-sinagoglarin-faaliyetleri-durduruldu/

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