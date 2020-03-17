Ermenistan ve Azerbaycan’da koronavirüs vakalarında artış

Ermenistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayı 72’ye, Azerbaycan’da 27’ye yükseldi.

Ermenistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayı 72’ye, Azerbaycan‘da 27’ye yükseldi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Daha önce 1 hastanın iyileştiği Ermenistan’da Kovid-19’a yakalanan hasta sayısı 72’ye çıktı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid 19 karargahından yapılan açıklamada da 6 artışla virüs tespit edilen kişi sayısının 27’ye yükseldiği belirtildi.

Azerbaycan’da virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de iyileşmişti.

https://www.haberler.com/ermenistan-ve-azerbaycan-da-koronavirus-13024502-haberi/

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