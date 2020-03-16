35 yılda 5 bin antika eşya biriktirdi, kendi müzesini kurdu 2020-03-16 https://www.timeturk.com/35-yilda-5-bin-antika-esya-biriktirdi-kendi-muzesini-kurdu/haber-1391682 Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related İlk yorum yapan siz olun Bir Cevap Yazın Cevabı iptal etYorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
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