Güney Kore’de Koronavirüs vakaları bir anda tırmandı; virüs 31’inci vakanın iki kere ayine katıldığı kilisede yüzlerce kişiye bulaştı

Uzmanlar yeni tip Koronavirüs’e karşı ‘sosyal uzaklaşmanın’ önemine dikkati çekiyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artarak 8 bine çıktığı Güney Kore’de vakaların bir anda artış gösterme nedeni incelendi. Ülkede vaka sayısı birbirleriyle temas eden insanların dar çevrelerinde artarken 31’inci hastanın tanı konulana kadar 2 kilise ayinine katılmasıyla yüzlerce insana virüs bulaştığı ortaya çıktı.

Uzmanlar yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında ‘sosyal uzaklaşmanın’ önemine dikkati çekerken pek çok ülkede de çok sayıda insanın katıldığı etkinlikler iptal edildi. Güney Kore’de Koronavirüs vaka sayısı 30 kişiyken bir anda binlere yükselmesi üzerine 31’inci hastanın hastaneye yatmadan önce temas ettiği kişiler incelendi.

Reuters’ın hazırladığı grafikte Güney Kore’deki 31’inci vakanın virüsü nereden kaptığı bilinmezken hastaneye yattığı güne kadar geçen süre belgelendi. Buna göre 6 Şubat’ta küçük bir trafik kazası geçiren hastanın hastaneye yattığı, hastaneden çıktıktan sonra 9 ve 16 Şubat’ta kilise ayinlerine katıldığı ortaya çıktı.

Hastanın iki kilise ziyareti arasında 15 Şubat’ta doktorları tarafından ateşi çıktığı için Koronavirüs testi yaptırması önerisi aldığı fakat kabul etmeyerek arkadaşlarıyla kahvaltıya gittiği belirtildi.

İkinci kilise ayininden sonra 17 Şubat’ta durumunun kötüleştiğini fark eden hasta başka bir hastaneye giderek test oldu. Test sonucu hastanın Güney Kore’nin 31’inci Koronavirüs vakası olduğunu ortaya çıkardı.

31’inci vakanın tespit edilmesinden çok kısa süre sonra hastanın ayinlere katıldığı Shincheonji Kilisesi ve çevresinden binlerce insan Koronavirüs şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Shincheonji Kilisesi’ndeki iki ayine katılan 9 bin 300 kişinin listesini çıkardıklarını ve bu listedeki 1200 kişinin semptom gösterdiğini açıkladı.

https://t24.com.tr/haber/guney-kore-de-koronavirus-vakalari-bir-anda-tirmandi-virus-31-inci-vakanin-iki-kere-ayine-katildigi-kilisede-yuzlerce-kisiye-bulasti,866521

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