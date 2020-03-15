Fransa’da Macron karşıtları ‘Ermeni Soykırımı’ anıtını tahrip etti

Fransa’daki Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi, Lyon kentindeki Ermeni soykırımını anma anıtının üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar yazılarak, tahrip edilmesini kınadı.

Yapılan açıklamada, anıtın üzerine sloganlar yazılarak tahrip edilmesinin “insanlık ve kurbanların anısı için büyük bir saldırı teşkil ettiği” ifade edildi.

Açıklamada, yetkililere saldırının sorumlularının bulunması ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için anıtın gözetim altında tutulması çağrısı yapıldı.

36 sütundan oluşan anıt, Lyon’ın merkezinde alışveriş mağazalarını bulunduğu Bellecour mahallesinde bulunuyor.

Fransız savcıların, olayla ilgili soruşturma başlatıp başlatmadıkları bilinmiyor.

https://tr.euronews.com/2020/03/15/fransa-da-macron-karsitlari-ermeni-anitini-tahrip-etti

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