Dünyanın En Güzel Mutfağına Sahip Kültür Mozaiği Antakya’ya Gidenlerin Mutlaka Yapması Gereken 21 Şey

Pelin Arslan

Hatay Antakya’da nereler gezilir, ne yenir, nerede yenir sorularının cevaplarını veriyoruz. Hatay’ın kalbi Antakya’da attığından orayı seçtik. Ha bu arada, Müze Kart almayı ve yanınıza bulundurmayı unutmayın. Hadi bakalım, ağzımız sulanmaya başlasın…

1. Hatay’a özgü ürünlerle harika bir kahvaltı yapın. Cevizli biberli ekmek, her şeyde bol bol kullanılan zeytinyağı, küflü çökelek, kırma zeytin, zahter salatası, tuzlu yoğurt… Ah!

Antakya tarafından neredeyse her girdiğiniz dükkanda mutlu olursunuz. UNESCO Gastronomi Evi ve Sultan Sofrası önerebileceklerimizden.

2. Hatay’ın kaç medeniyete ev sahipliği yaptığını ve nasıl bir kültür mirasına sahip olduğunu anlatmaya gerek yok. Dünyanın en iyi mozaik ve arkeoloji müzelerinden biri olan Hatay Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etmeden dönmeyin.

Müze Kart geçiyor, haberiniz olsun. Bu mevsimde giderseniz 16.30’da kapandığını unutmayın. İçeride 2 saat kadar zaman geçirebilirsiniz.

3. Arkeoloji Müzesi’ne kadar gitmişken Şuppiluliuma ile bir fotoğraf çekilin. Hatay’ın önemli sembollerinden biri.

Yaklaşık 35 yıl boyunca Yakın Doğu tarihine damgasını vuran Hitit kralı, Hitit Krallığı’nı imparatorluğa dönüştüren hükümdar olarak kabul edilir. Hükümdarlığı döneminde Büyük Hitit İmparatorluğu en parlak dönemini yaşamış ve eski başkent Hattuşaş’ın savunması güçlendirilmiştir. Ülkenin dört bir yandan saldırıya uğramasıyla küçülen devleti yeniden toparlamış, Yakın Doğu’nun en büyük devleti durumuna getirmiştir. Yani Interrail öğrencisi gibi durduğuna bakmayın, adam gibi adamdır kendisi.

4. Yiyebildiğiniz kadar tepsi kebabı yiyin. Antakya’da yenecek çok şey olduğundan, her şeyi iki kişi paylaşmak mantıklı.

Bunu en iyi yiyebileceğiniz yer galiba Tugay Kasap. Biraz uzak olduğundan mutlaka rezervasyon yaptırın ve hazırlaması uzun sürdüğü için de varacağınız zamanı bildirin. Hızlıca yemek isterseniz daha meşhur olan, Uzun Çarşı’nın içindeki Pöç Kasabı‘nı da deneyebilirsiniz. Aslında Antakya’da her yerde tepsi kebabı yiyebilirsiniz.

5. Size künefe yiyin demeyeceğiz. Size, yiyebildiğiniz kadar çok ve sık künefe yiyin, onları da en iyi yerlerde yiyin diyeceğiz.

Mideniz madem dolacak, en iyisiyle dolsun. Çınaraltı Künefe Yusuf Usta’nın Yeri en meşhur yer. İsteyen Meclis Künefe‘yi de deneyebilir ama ne yalan söyleyelim, biz hiç ummadığımız bir yerde hayatımızda yediğimiz en iyi künefeyi yedik. Neresi olduğunu birazdan söyleyeceğiz…

6. Antakya’nın büyüleyici sokaklarında gezinin. Dar sokaklarında binlerce yıllık bir medeniyet yatıyor.

Günün herhangi bir saatinde de oldukça güvenli. Zaten Antakya insanı çok , çok yardımsever ve kibar.

7. Hristiyanlığın sıfır noktası Saint Pierre Kilisesi’ne kesinlikle gidin. Mağaranın içine gömülmüş, küçük ama her şeyin başlangıcına tanıklık etmiş bir kilise.

İncil’de geçen bu kilise, Hristiyanlığı dünyaya yayan ve karargah olarak da kullanılan yer. Hatta bu dine inananlara Hristiyan denilmesine bile burada karar verilmiş. Aziz Petrus, bu kilisenin kurucusu ve aynı zamanda da Hristiyan dünyasının ilk başpapazı. Buraya gittiğinizde Müze Kart’ınızı gösterin ve dışarıdan ihtişamını izleyin. İçerisinin küçücük olması bir hayal kırıklığı yaratabilir ama kayalardan sızan su ile vaftiz yapıldığı dönemi düşünerek hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.

8. Saint Pierre Kilisesi’nin hemen yakınındaki Cehennem Kayıkçısı Kharon’u uzaktan gözleyin.

Çok tepeye çıkmanız gerekiyor ve yakından da anlamlı bir görüntü olmuyor. Bu yüzden aynı bu görüntüyü görebileceğiniz kadar bir uzaklık yeterli. Veba salgını ile birlikte şehri koruması için kayalara oyulan bu kabartma, salgın bitince tamamlanmadan durdurulmuş. Bu arada Kharon kimdir onu da söyleyelim. Mitolojiye göre bir kişi öldüğünde, Kharon kayığı ile onları Hades’in yer altı dünyasına götürüyor. Hatta kayığa binebilsin diye de ölen kişinin mezarına birkaç sikke atıyorlar. Kharon da o sikke karşılığında cehenneme sürüyor. Verme parayı gitme kardeşim, aptal mısınız nesiniz…

9. Eveeeeeet gelelim efsaneye: Ali Mürdüm’ün Yeri’nde yöresel yemeklerin keyfini çıkarın.

Burası dünyanın en keyfe keder adamı tarafından işletiliyor. Dükkanın önüne kadar gidip bulamayabilirsiniz; çünkü tabelası yok. Sadece ve sadece rezervasyon ile müşteri kabul ediyor ve dükkan boş bile olsa diğer türlü almıyor. Çünkü sadece 40 kişilik yemek yapıyor, bitince de gidiyor. Antakya’ya ait ne kadar yemek varsa, burada en lezzetlisini bulabilirsiniz.

10. Affan Kahvesi’nde bir mola verin. Antakya’daki en iyi kahve ve onlara özel Haytalı tatlısı ile huzur bulun.

Roma döneminde bir Pagan tapınağı iken, 7. yüzyılda camiye çevrilmiş. Hz. Ömer döneminde yapılan bu camide hem İslam’ın yayılmasında etkili olan Habib-i Neccar’ın hem de İsa’nın havarileri Yusuf ve Yahya’nın kabirleri var.

11. Türkiye sınırları içerisindeki en en en eski cami olan Habib-i Neccar Camii’yi ziyaret edin.

Roma döneminde bir Pagan tapınağı iken, 7. yüzyılda camiye çevrilmiş. Hz. Ömer döneminde yapılan bu camide hem İslam’ın yayılmasında etkili olan Habib-i Neccar’ın hem de İsa’nın havarileri Yusuf ve Yahya’nın kabirleri var.

12. Gez gez bitiremeyeceğiniz Uzun Çarşı’yı dolaşın ve alışverişinizi yapın.

İçinde oturup kahve içebileceğiniz güzel de bir han var; Kurşunlu Han. Ayrıca künefeciler, baharatçılar, bir sürü kasap, kuyumcular, tekstil perakendeciler, bakırcılar ve neler neler… Koca bir alışveriş alanı olarak ne isterseniz burada.

13. Güzel bir Hatay sofrası kurdurun. Ekşi aşı, oruk, aşur, biberli ekmek, abagannuş, zahter salatası, humus, yoğurt aşı, sac orucuğu, kaytaz böreği, serimsek, tepsi kebabı… Doymamak için azar azar yiyin.

14. Yemeklerinizden sonra hemen kendinizi Asi Nehri’nin kenarına atın. Bol bol yürüyüş yapmayı unutmayın.

Maalesef gündüzleri pek güzel gözükmüyor bu nehir. Bu yüzden akşamları en azından ışıklandırmalı haliyle görmek daha keyif verici.

15. Atatürk Parkı’nda nefes alın. Bu harika park yemyeşil ve ağaç yolu çok huzur verici. Gündüz ayrı gece ayrı güzel ve güvenli.

16. Kabak tatlısının her türlüsünü deneyin. Çıtır kabak ayrı, tahinli kabak ayrı güzel.

Avlu Restaurant‘ın kabak tatlısı harikadır, haberiniz olsun.

17. Hatay’daki en güzel konaklarından, Konak Restaurant’ta muhteşem bir gece geçirin.

Antakya’nın en güzel konağı galiba Konak Restaurant. Menüsü de yemekleri de şahane. Hele peynirli künefesi de kaymaklı künefesi de Antakya’daki en iyi künefe olabilir. Yemek yiyemeseniz bile künefelerini yemek için uğrayın.

18. Bir kahvaltınızı kesinlikle bakla ve humusla yapın. Tarator, biberli yoğurtlu, cevizli biberli ve kırık zeytin de cabası.

Kahvaltıda ne alaka yahu diyen, bu muazzam şeyi kaçırır. Antakya’da bu sofranın en iyi adresi de tartışmasız olarak Humusçu Nedim Usta‘dır. Gidin, sizi elleriyle doyursunlar.

19. Antakya’ya kadar gidip de döner yemeden olur mu? Antakya soslu dönerini yemeden dönmeyin.

Siz de oranın halkına sorarsanız herkesten aynı cevabı alırsınız. Bu işin erbabı Dönerci Tacettin Usta.

Müzeyyen, Melek Konağı, Konak Restaurant, Avlu Restaurant en iyileri.

Bade Şarap Evi‘ni deneyin deriz.

BONUS: Araba kiralayıp Samandağ’a gitmek de güzel bir seçenek. Böylece Titus Tüneli’ni, Beşikli Mağara’yı, Vakıflı Ermeni Köyü’nü ve Musa Ağacı’nı da görebilirsiniz.

https://onedio.com/haber/dunyanin-en-guzel-mutfagina-sahip-kultur-mozaigi-antakya-ya-gidenlerin-mutlaka-yapmasi-gereken-21-sey-899776

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