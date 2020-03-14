Dünyanın En Güzel Mutfağına Sahip Kültür Mozaiği Antakya’ya Gidenlerin Mutlaka Yapması Gereken 21 Şey

Hatay Antakya’da nereler gezilir, ne yenir, nerede yenir sorularının cevaplarını veriyoruz. Hatay’ın kalbi Antakya’da attığından orayı seçtik. Ha bu arada, Müze Kart almayı ve yanınıza bulundurmayı unutmayın. Hadi bakalım, ağzımız sulanmaya başlasın…
1. Hatay’a özgü ürünlerle harika bir kahvaltı yapın. Cevizli biberli ekmek, her şeyde bol bol kullanılan zeytinyağı, küflü çökelek, kırma zeytin, zahter salatası, tuzlu yoğurt… Ah!
2. Hatay’ın kaç medeniyete ev sahipliği yaptığını ve nasıl bir kültür mirasına sahip olduğunu anlatmaya gerek yok. Dünyanın en iyi mozaik ve arkeoloji müzelerinden biri olan Hatay Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etmeden dönmeyin.
3. Arkeoloji Müzesi’ne kadar gitmişken Şuppiluliuma ile bir fotoğraf çekilin. Hatay’ın önemli sembollerinden biri.
4. Yiyebildiğiniz kadar tepsi kebabı yiyin. Antakya’da yenecek çok şey olduğundan, her şeyi iki kişi paylaşmak mantıklı.
5. Size künefe yiyin demeyeceğiz. Size, yiyebildiğiniz kadar çok ve sık künefe yiyin, onları da en iyi yerlerde yiyin diyeceğiz.
6. Antakya’nın büyüleyici sokaklarında gezinin. Dar sokaklarında binlerce yıllık bir medeniyet yatıyor.
7. Hristiyanlığın sıfır noktası Saint Pierre Kilisesi’ne kesinlikle gidin. Mağaranın içine gömülmüş, küçük ama her şeyin başlangıcına tanıklık etmiş bir kilise.
8. Saint Pierre Kilisesi’nin hemen yakınındaki Cehennem Kayıkçısı Kharon’u uzaktan gözleyin.
9. Eveeeeeet gelelim efsaneye: Ali Mürdüm’ün Yeri’nde yöresel yemeklerin keyfini çıkarın.
10. Affan Kahvesi’nde bir mola verin. Antakya’daki en iyi kahve ve onlara özel Haytalı tatlısı ile huzur bulun.
11. Türkiye sınırları içerisindeki en en en eski cami olan Habib-i Neccar Camii’yi ziyaret edin.
12. Gez gez bitiremeyeceğiniz Uzun Çarşı’yı dolaşın ve alışverişinizi yapın.
13. Güzel bir Hatay sofrası kurdurun. Ekşi aşı, oruk, aşur, biberli ekmek, abagannuş, zahter salatası, humus, yoğurt aşı, sac orucuğu, kaytaz böreği, serimsek, tepsi kebabı… Doymamak için azar azar yiyin.
14. Yemeklerinizden sonra hemen kendinizi Asi Nehri’nin kenarına atın. Bol bol yürüyüş yapmayı unutmayın.
15. Atatürk Parkı’nda nefes alın. Bu harika park yemyeşil ve ağaç yolu çok huzur verici. Gündüz ayrı gece ayrı güzel ve güvenli.
16. Kabak tatlısının her türlüsünü deneyin. Çıtır kabak ayrı, tahinli kabak ayrı güzel.
17. Hatay’daki en güzel konaklarından, Konak Restaurant’ta muhteşem bir gece geçirin.
18. Bir kahvaltınızı kesinlikle bakla ve humusla yapın. Tarator, biberli yoğurtlu, cevizli biberli ve kırık zeytin de cabası.
19. Antakya’ya kadar gidip de döner yemeden olur mu? Antakya soslu dönerini yemeden dönmeyin.
BONUS: Araba kiralayıp Samandağ’a gitmek de güzel bir seçenek. Böylece Titus Tüneli’ni, Beşikli Mağara’yı, Vakıflı Ermeni Köyü’nü ve Musa Ağacı’nı da görebilirsiniz.
İlk yorum yapan siz olun