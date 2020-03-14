Antilyas’ta Özel Dua (Video)

HYETERT – Daha önce yapılan davete istinaden 13 Mart Cuma akşam saat 18.00’da özellikle dünyanın esenliği ve hastaların şifası için Lübnan, Antilyas’ta, Aziz Krikor Lusavoriç Merkez Kilise’sinde bir dua zamanı gerçekleşti.

Kilikya Katolikosu Kadasetli Aram I. Hazretlerinin riyasetinde yapılan dua Cilicia TV’den canlı yayımlandı.

Her şeye gücü yeten Tanrı’ya övgüler sunarak O’ndan özellikle çok hızlı yayılan Coronavirüs’ten etkilenen hastalar için yakardılar. Kendisine imanla ve umutla yaklaşan kimseyi geri çevirmeyen Tanrı’dan şifa veren ruhunu tüm dünya ulusları üzerine dökmesini dilediler.

”Rabb İsa,

Sen bizim ışığımız ve kurtuluşumuz

Kimden korcağız?

Sensin bizim hayatımız

Kimden ürkeceğiz?

Uzat kutsal elini Ey Rabb

Biz yeniden hayat bulacağız, iyileşeceğiz.

Tıpkı imanla sana sığınanların şifa bulup yeniden hayat bulduğu gibi

Sensin bizim yardımcımız

Seninle sadece coşar yüreğimiz

Seninle sadece hayat yolarımız aydınlanır.

Seninle iyileşir yaralarımız

Senin kollarının koruması altında tut evlatlarını

Mucizevi kudretinle şifa ve hayat ver tüm insanlığa.

Amin”

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