Antilyas’ta Özel Dua (Video)

HYETERT – Daha önce yapılan davete istinaden 13 Mart Cuma akşam saat 18.00’da özellikle dünyanın esenliği ve hastaların şifası için Lübnan, Antilyas’ta, Aziz Krikor Lusavoriç Merkez Kilise’sinde bir dua zamanı gerçekleşti.
Kilikya Katolikosu Kadasetli Aram I. Hazretlerinin riyasetinde yapılan dua Cilicia TV’den canlı yayımlandı.
Her şeye gücü yeten Tanrı’ya övgüler sunarak O’ndan özellikle çok hızlı yayılan Coronavirüs’ten etkilenen hastalar için yakardılar. Kendisine imanla ve umutla yaklaşan kimseyi geri çevirmeyen Tanrı’dan şifa veren ruhunu tüm dünya ulusları üzerine dökmesini dilediler.
”Rabb İsa,
Sen bizim ışığımız ve kurtuluşumuz
Kimden korcağız?
Sensin bizim hayatımız
Kimden ürkeceğiz?
Uzat kutsal elini Ey Rabb
Biz yeniden hayat bulacağız, iyileşeceğiz.
Tıpkı imanla sana sığınanların şifa bulup yeniden hayat bulduğu gibi
Sensin bizim yardımcımız
Seninle sadece coşar yüreğimiz
Seninle sadece hayat yolarımız aydınlanır.
Seninle iyileşir yaralarımız
Senin kollarının koruması altında tut evlatlarını
Mucizevi kudretinle şifa ve hayat ver tüm insanlığa.
Amin”
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