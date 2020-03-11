FETÖ’nün kuruluşu ‘Ermeni Soykırımını’ tanıdı 2020-03-11 https://www.memurlar.net/haber/891366/feto-nun-kurulusu-ermeni-soykirimini-tanidi.html Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related İlk yorum yapan siz olun Bir Cevap Yazın Cevabı iptal etYorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
İlk yorum yapan siz olun