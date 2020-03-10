Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü belli oldu

Ermenistan Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine 64 yaşındaki İspanyol uzman Joaquin Caparros getirildi. Ermenstan Futbol Federasyonu’ndan (EFF) yapılan açıklamada teknik adamla imzalanan anlaşmanın süresinin 30 Kasım 2021’e kadar olduğunu belirtildi.

Joaquin Caparros, 15 Ekim 1955’te İspanya’nın Utrecht şehrinde doğdu. Caparros’un Athletic Bilbao, Deportivo ve özellikle Sevilla’da koçluk yaptığı biliniyor. Sevilla’nın başında en çok karşılaşma geçiren teknik direktörüdür.

2019 yılında Caparros, Sevilla Eyaleti’nin Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

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