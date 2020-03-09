Yunanistan Kilisesi’nden ilginç açıklama: Koronavirüs Komünyon ayiniyle ile bulaşmıyor!

Yunanistan Kilisesi Sen Sinodu bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının Komünyon Efharistiya ayini ile bulaşmadığı yönündeki görüşünü bugün yineledi.

Kilise tarafından yapılan açıklamada hijyen ve sağlık kurallarına dikkat edilmesi uyarısı yapılırken, özellikle de hassas grupların “toplu buluşma yerlerinden, tokalaşma ve sarmaşmadan kişisel ve din kardeşlerinin sağlığı açısından kaçınmaları” tavsiye edildi.

Komünyon veya Efkaristiya Hristiyanlıkta İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileri ile yediği Son Akşam Yemeği’nin anıldığı ayine deniyor.

Yunanistan Kilisesi Sen Sinodu’nun açıklamasında da “Komünyon’a katılımın hastalıkların bulaşma nedeni olamayacağı” ifade edilirken “Tüm zamanların inananları Komünyon’a salgın döneminde dahi katılımın pratikte Tanrı’ya teslimiyet anlamına geldiğini bilirler” şeklinde ifadeler yer aldı.

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