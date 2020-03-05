Ermeni Vakıflar Birliği toplandı, Dikran Gülmezgil 2. Başkan oldu

Eski adıyla VADİP, yeni adıyla Ermeni Vakıflar Birliği 2 Mart Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirdi.

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’ndeki toplantı basın kapalı olarak yapıldı, sadece başlangıçta gazetecilerin fotoğraf çekmesine izin verildi. Yeni dönemde Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil, birliğin ikinci başkanı oldu.

Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ermeni Vakıflar Birliği, Başkan Bedros Şirinoğlu ve 2. Başkan Dikran Gülmezgil başkanlığında uzun bir aradan sonra toplanmıştır. Toplantıya vakıflarımız yoğun katılım göstermişlerdir. Toplantı gündeminde genel toplum sorunları ile ilgili istişarelerde bulunulmuştur. Yeni dönemde hazırlanacak çalışma takviminin Patrik Hazretleri ile yapılacak toplantı sonrasında belirleneceği Vakıf başkanlarına bildirilmiştir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/05/Ermeni-Vakıflar-Birliği-Dikran-Gülmezgil/177710

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