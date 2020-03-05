Ermeni karşıtı makaleyi yayınladıkları için Rus gazetesinin iki görevlisi işten çıkarıldı

Rusya’da faaliyet gösteren Ermeni internet gazeteleri, Ermeni karşıtı bir makale yayınlayan “Nezavisimaya Gazeta”nın Genel Yayın Yönetmeni Konstantin Remçukov’un üç yardımcılarından ikisi olan Arkadi Khantseviç ile Andrey Riskin’in işten çıkarıldığını yazdı.

Kaynağa göre bunun sebebi, Sumgayıt Katliamları hakkında Lev Askerov’un gerçeklerden uzak olan makalesinin yayınlanmasıdır. Temelsiz iddialarla dolu bu Ermeni karşıtı makalede, tarihi gerçekleri çarpıtılmaya çalışılırken, gazetenin tarafsız ve adil olduğu konusunda kuşku yaratılıyordu.

Azerbaycan uzmanı Taron Hovhannisyan da, Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda, söz konusu iki kişinin isimlerinin, gazetenin internet sitesinde iki gün öncesine kadar henüz varken bugün artık çıkarıldığına dikkat çekti. Onların görevlerini şimdi başka isimler yerine getiriyor.

Hatırlanacağı üzere, daha önce Ermenistan’ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toğanyan, gerçekleri yansıtmayan Ermeni karşıtı bu makaleden dolayı Rusya Başsavcılığına başvurduğunu duyurmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/05/Ermeni-Sumgayıt-Nezavisimaya-Gazeta/177798

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