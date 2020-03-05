BAE’nin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama deneyimi övüldü

BRÜKSEL 5 MART 2020 WAM Avrupa Halk Partisi’nin Kültürlerarası İlişkiler ve Dinler Arası Diyalog Grubu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Yahudi Topluluğu Merkezi’ndeki en büyük siyasi grup olan Belçika’nın başkenti Brüksel’de hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşamak konusunda Emirlik deneyimi üzerine bir seminer düzenledi.

Grup, Emirlik’in cami, kilise ve sinagogu bir yerde bir araya getirerek dini hoşgörü sembolize edecek eşsiz bir proje olacak olan İbrahimi Aile Evi’ni selamlayarak dinler arasında hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerini yayma çabalarına övgüde bulundu.

Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi Başkanı ve Uluslararası Şiddet Aşırıcılığına Karşı Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Rashid Al Nuaimi, diyaloga katıldı.

Dr. Al Nuaimi’nin katılımı, dini bir arada yaşama alanındaki Emirlik deneyimine ve ülkenin bir hoşgörü kültürü oluşturma çabalarına odaklandı. Ayrıca BAE’nin farklı inançlardan insanlar arasında barış içinde bir arada yaşamayı artıran girişimleri teşvik etme çabalarına ışık tuttu.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

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