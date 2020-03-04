Haçlı karşımızda ümmet arkamızda

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Faruk Arslan

Bahar Kalkanı Harekatı ile barış ve huzuru tesis etmek için İdlib’e giren Mehmetçik’in başarısı için ümmet dünyanın dört bir noktasında dua orduları oluştururken, Haçlı devletleri, NATO müttefiki olmasına rağ-men bir kez daha Türkiye’ye sırt çevirdi.

Esed’in saldırılarını NATO kınamakla yetinirken, AB sesini dahi çıkarmadı. ABD ise Türkiye’ye hava desteği vermeyeceğini açıkladı.

Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla Hatay sınırındaki İdlib’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için dünyanın dört bir yanından Müslüman halklar dua ordusu oluştururken, Hristiyan blok aralarındaki tüm ihtilaflara rağmen Türkiye’ye sırt çevirdi.

Haçlı yine dost olmadı

İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’nda sahada Suriye Milli Ordusu ile birlikte ilerleyen kuvvetlerimiz, modern teçhizatlarla havadan ve karardan Esed çetelerine ölüm kusturuyor. Bir haftada 3 bine yakın rejim unsurunu etkisiz hale getiren ordumuza, Batılı ülkelerden hiçbir destek gelmedi. Ülkemize yıllar boyunca “muasır medeniyet seviyesinin rotası” olarak yansıtılan Batılı ülkeler, Bahar Kalkanı Harekatı’nda yine dostluk değil kalleşlik gösterdi.

Esed çetelerinin kahpe saldırıları karşısında NATO sadece kınamakla yetindi. Avrupa Birliği saldırılar karşısında çıtını dahi çıkarmadı. ABD Türkiye’ye hava desteği vermeyeceğini söyledi, Rusya Soçi ve Astana mutabakatını çiğneyen Baas rejimine destek verdi.

Ümmet bizimle

Üsküp’ten Togo’ya, Gine’den Pakistan’a tüm ümmet coğrafyası ise mazlumların hamisi Türkiye’nin başarısı için kıyama kalktı.

Suriye’de İdlib, Hama, Dera, Azez gibi kentlerde Bahar Kalkanı Harekatı sevinçle karşılandı. İdlib’deki gösterilerde Mehmetçik için “Hz. Muhammed’in ordusu geldi”sloganları atıldı. Afrika ülkelerinde zor şartlar altında hayatını sürdüren Müslümanların kalbi de Türkiye için çarptı. Nijerya’daki Müslümanlar, İdlib’de rejim çetelerinin saldırısında şehit olan askerlerimiz ve Türkiye için dua etti. Nijer eyaletinde, eğitimini Türkiye’de yapan Muhammed Lawal Abdulhafız öncülüğünde camilerde bir araya gelen mü’minler, Türkiye’nin başarısı için edilen dualara amin dedi.

Togo’da Nur Medresesi’nde bir araya gelen Müslümanlar, şehit askerlerimiz için kurban kesti. Gine’nin başkenti Konakri’deki 2. Abdülhamid Camii’nde toplanan Gineliler, Kur’an-ı Kerim’i hatmetmelerinin ardından, Allah’tan Türk ordusuna yardım diledi.

Lübnan’dan üsküp’e

Lübnan’da ülkenin birçok noktasında Türkiye’ye destek konvoyları oluşturularak ay yıldız bayrağımız dalgalandırıldı. Mehter marşlarının çalındığı “Bahar Kalkanı’na Destek Konvoyu”nda Trabluslular, sivilleri korumayı amaçlayan operasyona tam destek verdi.

Kuzey Makedonya’da Başkent Üsküp’teki Arasta Camii’nde sabah namazının ardından düzenlenen programda, Türk ordusu ve Türk milleti için dua edildi. Üsküplüler, Bahar Kalkanı Harekatı’nın muzafferiyetle sonuçlanması için Fetih Suresi okudu.

“Allah türkleri gönderdi”

Ümmetin kıblesi Kabe’nin eski imamı Muhammed Muhaysini’nin oğlu Dr. Abdullah Muhaysini, Bahar Kalkanı’na destek açıklaması yaptı. Duygu yüklü bir konuşmayla desteğini açıklayan Dr. Muhaysini, “Allah Türkleri gönderdi, şimdi zalimler için ceza günüdür. Ey Osmanlı torunları siz Suriyelilere en yakın insanlarsınız” ifadelerini kullandı.

Dost pakistan’dan Mehmetçik’e destek

Dost ve kardeş Pakistan’ın Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını tüm gücüyle desteklediklerini ilan ederek katil Esed rejimini lanetledi. Kureyşi, “Türkiye’nin bu saldırılara karşı tüm operasyonları ve bölgedeki insani yardım çalışmaları tamamen haklı nedenlere dayanan uluslararası anlaşmalara uygun yapıdadır. Türkiye’nin sonuna kadar yanındayız. Tıpkı Türkiye’nin de hep bizimle olup bizi desteklediği gibi” dedi.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/hacli-karsimizda-ummet-arkamizda-1101137.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...