Caritas Anadolu Üyelerine ‘İlk Yardım’ Eğitimi

İskenderun Katolik Kilisesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren uluslararası yardım kuruluşu Caritas Anadolu, Kızılay’dan ilk yardım eğitimi aldı. Türk Kızılay’ı İskenderun Şube binasında gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitime Caritas Anadolu çalışanlarının yanı sıra kilise cemaati üyelerinden de katılanlar oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Elazığ’da yaşanan büyük depremle, doğal afetlerin yeniden gündeme geldiğini, kendilerinin de bir yardım kuruluşu olduğunu hatırlatan Caritas Anadolu Müdürü Can Sadredin, alacakları ilk yardım eğitiminin, hem kişisel olarak hem de dernek çalışmalarında önem taşıdığını bildiklerini ve bu nedenle eğitimi almaya karar verdiklerini kaydetti.

Kızılay İskenderun Şube binasında gerçekleştirilen eğitimi Kızılay İlk Yardım Eğitmeni Sevilay Toktaş verdi.

Oldukça keyifli geçen eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaları eğitimler de verildi. İlk yardım ve ilkyardımcının tanımını yapmasının ardından ilkyardım ve acil tedavi arasındaki farkları anlatan Eğitmen Sevilay Toktaş, ilk yardımın, olay yerinde, mevcut malzemelerle, ilk yardım eğitimi almış kişilerce hayat kurtarıcı müdahale olurken, acil tedavinin ise bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olduğunu kaydetti.

İlk yardımcının olaya müdahale etmeden önce koruyucu önlemleri alması gerektiğini önemle vurgulayan Sevilay Toktaş; “İlk yardımda KBK önemli. Yani Koruma-Bildirme ve Kurtarma. İlkyardımcı önce kendi canının daha sonra da olay yerinin güvenliğini sağlamalı. Yani koruyucu önlemleri almalı. İkinci adımda Bildirme yani 112 acil servisin aranması ve sakince, doğru bilgilendirmenin yapılması. Son olarak da Kurtarma (müdahale). Yani olay yerinde yaralılara yapılan ilk yardım uygulamalarıdır. Müdahale olabildiğince hızlı, ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Yaralının durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Yaralının endişeleri giderilir. Yaralıya yardımcı olacak kişiler organize edilir. Yaralının ağırlaşmasını önlemek için mevcut olanaklar ile gerekli müdahalelerde bulunulur”şeklinde konuştu.

İlk yardımın ABC’si olduğunu ifade eden Sevilay Toktaş bunları ayrıntılı olarak açıklayarak; “Yaralının bilinci kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise ilk önce hava yolu açıklığı değerlendirilmeli (A), daha sonra bak-dinle-hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilmeli (B) ve son olarak da dolaşımı değerlendirilmeli (C)” derken yapılacak bu değerlendirmeleri uygulamalı olarak da gösterdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yaralının bilincinin kapalı ve solunumunun olmadığının saptanması durumunda Temel Yaşam Desteği sağlanacağını aktaran Toktaş; “Temel Yaşam Desteği demek bilinci kapalı ve solunumu olmayan yaralıya suni teneffüs ve kalp masajı yapmak demektir. Yetişkin bir insana (8 yaş üzeri) önce iki elle 30 bası kalp masajı ve ardından 2 suni teneffüs, çocuklara (1-8 yaş arası) önce 2 suni teneffüs ve ardından tek elle 30 bası kalp masajı, bebeklere (0-1 yaş) önce 2 suni teneffüs ve ardından 2 parmakla 30 bası kalp masajı şeklinde yapılır. Buna hasta kendine gelene kadar, ilk yardımcı yorulana kadar veya acil servis ekipleri gelene kadar devam edilir” dedi ve maketler üzerinde uygulamalı olarak gösterdi.

İki günlük eğitimin sonunda 40 soruluk sınava giren kursiyerler, ilk yardım sertifikalarını almaya hak kazandılar. (Haber: Helga TERBİYELİ)

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