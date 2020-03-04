BBC, Etiyopya’nın kaybolan Ermeni toplumu hakkında bir makale yayınladı



İngiliz gazeteci İsmail Einashe, kaybolan Ermeni toplumu hakkında BBC için bir makale hazırlamak üzere Etiyopya’yı ziyaret etti.



Etiyopya’daki son Ermenilerin aramalarına başkent Addis Ababa’daki “Piassa” alışveriş merkezinden başlayan Einashe, daha sonra 1930’lı yıllarda inşa edilen Surb Gevorg Ermeni Apostolik Kilisesi’ni ziyaret ederek, Eskiden Ermeni toplumunun merkezi olan kilisenin bugün hemen hemen hiç ziyaretçisi kalmadığına tanıklık etti.



Etiyopya Ermeni toplumunun, 1960’lı yıllarda yaklaşık 1200 üyesi vardı. Toplumun küçük olmasına rağmen Ermeniler, ülkenin gelişiminde merkezi bir rol oynuyordu.



Makale yazarı, Ermenilerin, jazz dünyası, sağlık alanı ve saray hizmetleri dahil Etiyopya halkının hayatının farklı alanlarında yoğun katılım sağladıklarını hatırlattı.

Ermeni toplumunun imparator sarayı ile bağlantılar olduğunu ve 1974 yılında 1. Haile Selassie imparatorun tahtadan indirilmesinin ardından Ermeni toplumunun da zayıfadığını kaydeden yazar, iktidara gelen Marksistler’in, Ermeniler dahil tüm iş adamlarının mal mülküne el koyduğunu aktardı. Bu dönemde Ermeniler, Etiyopya’dan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya taşınmaya başladı.



Ermeni toplumunun bazı üyelerinin, yerel halkın temsilcileri ile aileler kurduğunu bildiren Einashe, bu aileleri bugüne kadar Etiyopya’daki Ermeni kilisesinde rastlanması mümkün olduğunu kaydetti. Yazar, başkent Addis Abeba’da bugün bir de Ermeni bir kulüp ile restoranın da halen faaliyet gösterdiğini de bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/04/BBC-Etiyopya-Ermeni-toplumu/177663

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