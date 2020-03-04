Anadolu Kültür etkinliklerine devam ediyor

Türkiye’nin önde gelen kültür sanat vakıflarından Anadolu Kültür çalışmalarına devam ediyor. Vakfın çalışmalarına yenilenen web sitesinden ulaşılabilecek.

DUVAR – Anadolu Kültür’ün web sitesi yenilendi. Vakfın tüm çalışmalarının güncel içeriklerine buradan ulaşabilecek.

Vakfın yürüttüğü ve devam etmekte olan çalışmalar şunlar:

ATNP 3. Evre hibe başvuru çağrısı açıldı

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından Avrupa Birliği desteği ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre (ATNP3) kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı. Başvuru dili İngilizce olup son başvuru tarihi 16 Mart 2020.

“Taşın Şiiri Ani” sergisi Kars’ta

2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine eklenen Ani’nin hikâyesini anlatan “Taşın Şiiri Ani: Kültürlerin Kavşağında Bir Mimarlık Hazinesi” sergisi Kars’ta açıldı. Anadolu Kültür ve Kars Kent Konseyi işbirliğiyle Kars Namık Kemal Evi Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere açılan sergi, 15 Ocak 2020’de kalıcı olarak sergilenmek üzere belediye tarafından sergi ve sanat merkezi olarak kullanıma açılan Aynalı Köşk’e taşındı.

Hep Beraber projesinin ikinci dönemi başladı

“Mülteci Desteği Alanında Almanya-Türkiye Ortaklık İnisiyatifi”, Hep Beraber II Projesi, ikinci döneminin açılışını 1-2 Aralık 2019’da İstanbul’da gerçekleştirdi. İlk döneminde, mülteci desteği alanında bir ilki gerçekleştirerek, farklı kurumları yenilikçi eğitim materyalleri üretmek üzere bir araya getiren proje, ikinci döneminde Almanya ve Türkiye’den 16 yeni kurumun katılımıyla, “bir arada yaşam” kültürüne ve kapsayıcı toplumsallıklar inşa etmeye katkı sunacak Eğitmen Eğitimleri hazırlayacak. Projenin yürütücülüğünü Anadolu Kültür’le birlikte, Almanya’dan Institut DINX üstleniyor.

“Diyarbakır Hafızası” yayında

Diyarbakır’ın çağların birikimiyle oluşan hafızasını kaydetmek, canlı tutmak ve yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan “Diyarbakır Hafızası” web sitesi yayına girdi. Anadolu Kültür ile Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ortaklığında yürütülen proje kapsamında geliştirilen “Diyarbakır Hafızası”nda, kurulduğu yerde varlığını altı bin yıldır aralıksız sürdüren şehrin somut ve somut olmayan kültürel değerleri, çokkültürlü yapısı ve tarihi seçilmiş temalarla ele alınıyor.

Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı ikinci dönemini kapattı

Çocuklarla kültür-sanat odaklı psiko-sosyal destek çalışmaları yürüten kişi, kurum ve inisiyatifleri destekleyen Çocuk Çalışmaları için Destek Programı, Diyarbakır’da yapılan etkinliklerle ikinci dönemini kapattı. Kapanış programında, Yaratıcı Etkinliklerin Psikososyal Destek Sürecine Etkisi, Çocuk Katılımı ve Kültür-Sanat Etkinlikleri ile Psikososyal Destek Çalışmalarının Uyumu ana başlıklarında odak grup çalışmaları yapıldı.

Kültür için Alan 2020 Destek Programı başvuruları sona erdi

Diyarbakır Sanat Merkezi’nin yerel koordinatörü olduğu Kültür İçin Alan Projesi’nin 2020 Destek Programı çağrı ve başvuru süreci 16 Şubat 2020’de sona erdi. İzmir, Antep ve Diyarbakır’dan gelen proje başvurularının değerlendirilmesinin ardından, destek alan kurum, şahıs ve inisiyatifler 23 Mart’ta duyurulacak. Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde başlatılan Kültür İçin Alan Projesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Anadolu Kültür işbirliğiyle gerçekleşiyor.

“Yukarıda sis aşağıda toz bulutu” sergisi Depo’da açıldı

“Yukarıda sis aşağıda toz bulutu”, Anadolu Kültür yürütücülüğünde ve görsel sanatçılar Golnar Tabibzadeh ile Merve Ünsal küratörlüğünde gerçekleştirilen süreç odaklı bir proje. İstanbul, Tahran ve Berlin’den 15 sanatçı bir araya gelerek coğrafi koordinatların kırılgan koşullarında işbirliği içinde çalışmanın ne demek olduğunu müzakere etmeye başladı. Çıkış noktası birlikte iyileşme potansiyelleri olan bu grup çalışmasının sonucunda Depo’nun iki katına yayılan bir sergi ortaya çıktı.

“Diyarbekiri Hokin eşliğinde İkinci Baskı” sergisi Depo’da açıldı – Depo | 31 Ocak – 29 Mart 2020

Diyarbakır’dan sanatçı inisiyatifi A4 Açık Sanat Alanı, farklı ortaklıklarla sürdürdüğü üretim ve sunum deneyimini yeni bir sergiyle İstanbul’a taşıyor. Ucu açık bir senaryo, devam eden bir yol hikâyesi olarak yapılandırılan serginin başlığı, müzik duayeni Onnik Dinkjian’e referans veriyor. Serginin küratörleri, Dicle Beştaş ve Misal Adnan Yıldız.

SaturDox 11. Belgesel Buluşmaları başladı – Depo | 21 Şubat – 29 Mart 2020

Depo’nun Documentarist ile birlikte düzenlediği SaturDox Belgesel Buluşmaları’nın on birincisi başladı. 12 Eylül askerî darbesinin 40. yıldönümü vesilesiyle, dünyanın dört bir yanından, Şili, Uruguay, Mısır, İran, Yunanistan, İsveç ve Türkiye’den örneklerle dikta rejimlerine ve faşizme karşı verilen mücadeleleri konu alan belgesellerin gösterileceği programda uzman konuklarla Şili, Mısır ve Türkiye deneyimleri konuşulacak. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2020/03/04/anadolu-kultur-etkinliklerine-devam-ediyor/

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