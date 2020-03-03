Venedik’te bulunan kılıç, Arslantepe’li çıktı

Venedik’te Saint Lazarus Adası’ndaki Ermeni Manastırı Mekhitarist’te, 5 bin yıl öncesine ait bir kılıç bulundu. Bakır çağ dönemine ait kılıcın, insanlık tarihinin en eski kılıçlarından ve en eski metal işleme merkezlerinden Arslantepe (Malatya) menşeili olduğu belirlendi.

Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: Andrea Avezzu/Venedik Üniversitesi

VENEDİK Üniversitesi öğretim üyelerinden arkeolog Vittoria Dall’Armellina kılıcı keşfetti. Manastırı ziyaret eden arkeolog Dall’Armellina’nın vitrinde orta çağ eserleri arasında yer alan kılıç dikkatini çekti. Bu kılıcın daha eski dönemlere ait olması gerektiğini düşünen arkeolog, laboratuvarda metallerin karışımını inceletti ve şüphesi doğru çıktı. Kılıcın M.Ö. 4 veya 3 bin yıl öncesine ait olduğu ve arsenik bakırdan yapıldığı belirlendi. Bu alaşımın en eski metal işleme merkezi olarak bilinen Doğu Anadolu’daki Arslantepe’ye (Malatya) özgü olduğu kaydedildi.

Arkeologlara göre arsenik tunç ve bakır karışımı sert maddeyle dövülerek yapılan kılıçlar, ilk kılıç türü ve diğer kılıç türlerinden bin yıl daha eski. Arşiv bilgilerine göre kılıç 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında Karadeniz bölgesinden manastıra geldi. Sanat koleksiyoncusu ve tüccarı Yervant Horasanciyan kılıcı manastıra hediye etti. Kılıcın nerede kullanıldığı ise üzerinde herhangi bir yazı olmadığı için tespit edilemedi. Kılıcın bir savaşçının mezarından alındığı sanılıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/venedikte-bulunan-kilic-arslantepeli-cikti-41460251

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