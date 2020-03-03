Papa’nın korona virüsü testi negatif çıktı

Korona virüsü nedeniyle 3 bin 100’den fazla kişi öldü, en az 90 bin kişi ise virüsten etkilendi. Ukrayna’dan ilk vaka haberi geldi, Papa’nın korona virüsü testinden ‘negatif çıktığını’ belirtildi. İşte son gelişmeler…

DUVAR – Çin’de ortaya çıkan korona virüsü salgınında dünya genelinde 90 binden fazla kişi enfekte oldu, virüs nedeniyle en az 3 bin 100 kişi öldü. Virüs, 70’ten fazla ülkeye yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüsü salgınının ‘çıkışı bulunmayan bir yol olmadığını’ söyledi. Tedros, dünyanın ‘daha önce görülmemiş bir durum yaşadığını’ ifade etti. Virüsle ilgili son gelişmeler şöyle:

PAPA ‘NEGATİF ÇIKTI’

Vatikan ‘Papa Francis’in korona virüse yakalandığı’ iddialarını yalanlamıştı. Vatikan, Papa’nın yalnızca soğuk algınlığı geçirdiği belirtildi. Papa’nın bir hafta içinde katılacağı üçüncü etkinliği ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle iptal etmişti. Şimdi ise, Papa’nın korona virüsü testlerinin ‘negatif çıktığı’ belirtildi. Ancak Vatikan’dan henüz bir açıklama gelmedi.

GÜNEY KORE VİRÜSE ‘SAVAŞ AÇTI’

Güney Kore’de bin yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 100’ün üzerinde, virüs nedeniyle 28 kişi öldü. Devlet Başkanı Moon Jae-in, “Bütün ülke bulaşıcı hastalığa karşı savaş açtı” dedi ve tüm devlet kurumlarına ‘aralıksız çalışma’ talimatını verdi. Moon ayrıca salgın nedeniyle ‘daralma’ uyarısı yapılan ekonomiyi canlandırmak adına kaynak aktarılacağını açıkladı.

ERMENİSTAN’DA BEŞ YILDIZLA OTELDE KARANTİNA

Ermenistan Başbakanı Niko Paşinyan, “Corona virüs olan vatandaşlarımızı 5 yıldızlı otelde ağırlıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve dış dünya ile tüm bağlantılarını kestik” dedi.

KÜRESEL SALGIN HIZLANIYOR

Hindistan, Ekvador, Avustralya ve İngiltere’de yeni teşhisler konuldu. Letonya, Tunus, Ürdün, Suudi Arabistan, Portekiz ve Senegal’de ise ilk vakalar tespit edildi.

ABD’DE VAKA SAYISI 100’E YÜKSELDİ

ABD’de vaka sayısı 103’e ulaştı. Altı kişi viürs nedeniyle öldü. ABD Başkanı Donald Trump, yeni seyahat kısıtlamaları getirileceğini duyurdu.

DSÖ ALARMDA

Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın korona virüsü salgınında ‘daha önce görülmemiş bir durum yaşadığını’ açıkladı. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus “Virüsü geriletebiliriz” derken, korona virüsüyle ortaya çıkan Covid-19 hastalığının ‘çıkışı bulunmayan bir yol olmadığını’ söyledi.

DSÖ, İRAN’DA

DSÖ, İran’a yardım gönderdi. İran’da bin 500 kşi enfekte oldu, 66 kişi öldü.

WUHAN’DA BİR DOKTOR DAHA ÖLDÜ

Virüsü ilk fark eden doktor olarak bilinen Li Wenliang’le aynı departmanda olan başka bir doktor daha virüs nedeniyle öldü. 57 yaşındaki Mei Zhongming oftalmoloji bölümünün müdür yardımcısıydı.

ÇEK CUMHURİYETİ’NDE YENİ VAKALAR

Sağlık bakanlığı, beş kişiye daha virüs teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu kişilerin İtalya’yla bağlantılı olduğu açıklandı.

UKRAYNA’DA İLK VAKA

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan Romanya aktarma uçuşuyla gelen ve Chernivtsi şehrinde cumartesi günü hastaneye kaldırılan bir kişinin öldüğünü duyurdu.

ALMANYA’DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Pazartesi günü 157 olan vaka sayısı 188’e yükseldi. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/03/03/papanin-korona-virusu-testi-negatif-cikti/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...