Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Türkiye, Karabağ sorununun barış çözüm sürecinde bir rol oynayamaz”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 2 Mart’ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun eş başkanları Igor Popov, Stephane Visconti, Andrew Shofer ve AGİT Minsk Süreci Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’ ile Ankara’daki görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nağdalyan “Ermenistan’a ve Ermeni halkına dost olmayan bir politika yürüten, ve Dağlık Karabağ ihtilafı konusunda Azerbaycan’a tektaraflı askeri-politik destek veren Türkiye, Karabağ sorununun barış çözüm sürecinde bir rol oynayamaz” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/03/naghdalyan/177551

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