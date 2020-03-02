Koronavirüs (Covid-19): Güney Koreli tarikat lideri virüsün yayılmasından dolayı diz çökerek özür diledi

Çin’den sonra en çok koronavirüs vakası görülen ülke olan Güney Kore’de virüsün yayılmasının odağında görünen Şinçeonci adlı Hristiyan tarikatının lideri Lee Man-hee, diz çökerek ulustan özür diledi. 88 yaşındaki din adamı, “İsteyerek olmadıysa da çok sayıda insan hastalandı. Bütün gayretimizle engellemeye çalıştık ama başaramadık” dedi.

Güney Kore’de Pazartesi günü 476 yeni vakanın bildirilmesiyle virüsün yol açtığı Covid-19 adı verilen hastalığa yakalananların sayısı 4 bin 212’ye çıktı.

Şu ana kadar Güney Kore’de hastalık sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 26.

Ülkede 4 bini aşkın koronavirüs vakasının yüzde 60’ının Şinçeonci Kilisesi mensupları olduğu açıklanmıştı.

Hastalığın yayılmasındaki “ağır ihmali” nedeniyle savcılığa Lee Man-hee hakkında, soruşturma açılması istenmişti.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51705659

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