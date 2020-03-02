Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi yine komik duruma düşmüş

Azerbaycan’ın İran Büyükelçisi Bünyad Hüseynov bu sene de geçen seneki gibi komik bir duruma düşmüş.

Geçen sene Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’nde düzenlenen Hocalı olaylarına ithaf edilen bir sergisinde Azerbaycan’ın yalan tezlerini ikna edici yapmak için Ermeni Soykırımı sırasında çekilmiş bir fotoğrafının Hocalı olayları sırasında çekilmiş olduğu gibi göstermişti. Tabi bunun sahtekarlık olduğunu çok kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Geçen seneki başarısızlığı bir türlü hazmedemeyen Büyükelçi bu sene de Ermenistan’ın İran sınırının kapatmasını fırsat bulup Ermenistan’ın İran’a karşı dostluk ilişkileri sergilemedeğini, Azerbeycanın ise İran ile sınırı açık tuttuğu için çok daha İranı dostu olduğunu göstermeye çalıştı.

Hüseynov “Ermenistan-İran sınırının kapanması için hep dua etmişim. Bugün duam gerçek oldu ve Ermenistan kendi girişimiyle İran sınırını kapattı. Bu virüs nedir ki bunun için sınırı kapatıp İran vatandaşlarını ülkeden çıkarttılar?” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Hüseynov’ün söz konusu konuşmadan bir kaç gün geçmeden kendisinin yönettiği Büyükelçilik Azerbaycan’ın İran ile sınırının kapatmasına dair açıklama yayınladı. Sınırın kapatılmasının sebebi tabi ki koronavirüs oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/02/Azerbaycan-Tahran-Büyükelçi/177426

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