Abdullah Muradoğlu, Rusya’yı böyle akladı!

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Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, İdlib’te 34 askerimizin şehit olmasıyla ilgili gelişmeler hakkında Rusya’yı aklayan bir yazı kaleme aldı.

01.03.2020 11:36

Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, İdlib’te 34 askerimizin şehit olmasıyla ilgili gelişmeler hakkında Rusya’yı aklayan bir yazı kaleme aldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, “İdlib’te kırılan vazo” başlıklı köşe yazısında İdlib’te 34 askerimizin şehit olmasıyla ilgili gelişmeleri, Rusya ile Türkiye arasında kurulan dostluk ilişkilerini İsrail ve Ermeni Lobisinin bozmak istediğini iddia etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde dün konuşan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, saldırıyla ilgili Rusya’yı işaret ederken “Radar izleri, Suriye ve Rus uçaklarının bölgede beraber “kol uçuşu” yaptığını göstermektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Muradoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

36 askerimizin İdlib’de şehit edilmeleriyle Türkiye- Rusya ilişkisinin çok ciddi bir kırılma yaşadığı aşikar. “Kremlin Sarayı”, Suriye’deki Rus güçlerinin saldırıda oynadıkları rolü dikkatle incelemelidir. ABD’de olduğu gibi Rusya’da da Türkiye ile kurulan dostluk ilişkisinden fena halde rahatsızlık duyan çevreler var. “İsrail Lobisi” ve “Ermeni Lobisi” başta olmak üzere bu çevreler Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak için pusuda bekliyorlar. Bu lobiler, Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktaları kurmasından bu yana zehirlerini saçmaya başladılar. Nitekim İdlib’deki son gelişmelerle ilgili olarak Rus medyasında Türkiye aleyhtarı yorumların son derece kışkırtıcı bir mahiyet kazandığını bilhassa belirtmek durumundayım.

Rusya’daki “İsrail Lobisi”, İsrail’deki Rusya kökenli Yahudilerle bağlantı içinde. Hatta İsrail’deki “İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu)” Partisi, bir “Rus partisi “olarak bile niteleniyor. Bu partinin tabanını büyük ölçüde Rus Yahudileri teşkil ediyor. Partinin lideri eski Likud’çulardan Avigdor Lieberman Sovyetler Birliği’nden 1978’de İsrail’e göç etmişti. Rus Yahudilerin bir kısmıysa Netanyahu’nun partisine oy veriyor. Netanyahu İsrail’deki Rus Yahudilerini en iyi “Likud”un temsil ettiğini iddia ederek Kremlin’i etkilemeye çalışıyor. Netanyahu’nun ve “MOSSAD” yöneticilerinin Moskova’yı su yolu yapmaları boşuna değil. Zira İsrail, Suriye hava sahasını istediği zaman ihlal ederek istediği yeri vurabiliyor.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/abdullah-muradoglu-rusyayi-boyle-akladi-270168h.htm

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