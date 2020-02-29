Üçü bir araya geldiler

Türkiye şehitlerine gözyaşı dökerken onlar bakın ne imzaladılar
Türkiye 36 Mehmetçiğini şehit verdiği gün Ermenistan, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi çok önemli bir anlaşmaya imza attılar.
Yunanistan ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları Atina’da 2020 için ikili bir işbirliği planı imzaladılar toplantıda Güney Kıbrıs Rum Kesimi de yer aldı.
Yunanistan’da imzalanan protokole Ermenistan adına Savunma Bakanlığı Savunma Politikası Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan, katıldı.
21 alanda imzalanan iş birliği protokolünde siber güvenlik, askeri mühendislik, özel kuvvetler alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.
aynı gün Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanlıklarının temsilcileri tarafından 2020 yılı için üçlü bir eylem ve işbirliği planı da imzalandı. Taraflar bölgesel konularda da görüş alış verişinde bulundular.
https://www.milligazete.com.tr/haber/3681396/ucu-bir-araya-geldiler
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