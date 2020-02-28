Serj Tankian Yeni Zelanda Parlamentosunda Ermeni Soykırımı etkinliğinde konuşma yapacak

Dünyaca meşhur System of a Down Rock grubunun solisti Grammy ödülü alan ABD’li Ermeni Serj Tankian Yeni Zelanda Parlamentosunun kürsüsünden Ermeni Soykırımı etkinliği kapsamında konuşma yapacak.

Ünlü sanatçı Ermeni Soykırımının kendi hayatı üzerinde nasıl bir iz bıraktığını anlatacak.

Avustralya Ermeni Davası Konseyi’nin aktardığı bilgilere göre Serj Tankian ile birlikte etkinliğe Avustralyalı Soykırım bilimcisi Panayotis Daymadis de katılacak. Daymadis Birinci Dünya savaşı döneminde Yeni Zelandalıların Soykırım mağdurları Ermenilere, Süryanilere ve Rumlara nasıl destek verdiklerini anlatacak.

Kaynak: Ermenihaber.am

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