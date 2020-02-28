#şehitlerimizvar Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu



Suriye’nin İdlib kenti kırsalında Türk askerini hedef alan saldırı sosyal medyanın gündeminde. Paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikler de bulunuyor.

İdlib’de Türk askerine yönelik saldırı, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın 27 Aralık akşam saatlerinde yaptığı resmi açıklamayla duyuruldu. Doğan yaptığı ilk açıklama, “Saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur” ifadesini kullandı. Vali Rahmi Doğan basını bilgilendirmeye devam etti ve son açıklamasında “İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur” dedi.

Ankara saldırı ardından taarruza geçti, belirlenen hedeflere yönelik operasyonlar düzenlemekte olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlarla ilgili geniş bilgi verdi, “309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İdlib’de Türk askerini hedef alan saldırı sosyal paylaşım platformlarının gündemindeydi. Paylaşılan mesajlar içinde antisemit içerikli olanlar da vardı.

https://www.avlaremoz.com/2020/02/28/sehitlerimizvar-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/

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