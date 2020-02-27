Ülke ülke gezip mirasçılarını buldu Sent Antuan Kilisesi’ni satışa çıkardı

Sebahattin Gök isimli kişi İtalya, Amerika ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret ederek mirasçılarını bulduğu İstiklal Caddesi’nde bulunan Sent Antuan Kilisesi’nin, avlusu ve avlunun önündeki 2 apartman ile 4 iş yerini satışa çıkardı. Durum kiliseye bildirilince kilise Başrahibi İulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurdu. 2016 yılından bu yana devam eden hukuk mücadelesi önümüzdeki günlerde neticelenecek.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan en büyük Katolik Kilisesi ve en büyük cemaati olan St. Antuan Kilisesi, avlusu ve avlunun önündeki altışar katlı, birbirlerine bir geçitle bağlanan 2 adet apartman ile 4 adet iş yeri, dönemin İtalyan Kraliyet ailesi mensupları üzerine kayıt edildi.

Dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francesco ve kraliyet ailesi mirasçıları, 29 Ocak 1971 tarihinde Beyoğlu 1. Noterliği’nce söz konusu bölgedeki haklarından feragat etti.

Hatta Tapu Müdürlüğü’nce yapılan düzenlemeler nedeniyle, 2013 yılı 11 Mart günü, İtalya Başkonsolosluğu’nca (Consolata Generale D’italia), Sent Antuan rahipleri olarak bilinen, ‘Ordine Dei Frati Minoro Conventuali’ rahiplerinin ve yasal temsilcilerinin talepleri üzerine Konsolosluk, söz konusu kilisenin namı müstear adına kayıtlı olduğunu, tescilin dönemin mevzuatına göre mecburen yapıldığını gösterir bir belgeyi Tapu Müdürlüğü’ne sundu.

Sent Antuan Kilisesi İstanbul’da bulunan en büyük Katolik kilisesi. Foto DHA

MİRASÇILARI KİLİSE VE MÜŞTEMİLATINI SATMAK İSTEDİ

Aradan yıllar geçtikten sonra Sebahattin Gök isimli bir kişi, İtalya, Amerika, Fransa ve başka ülkelere giderek söz konusu taşınmazın kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştı. Varislere, söz konusu kilise taşınmazları üstünde hakları olduğunu belirterek, şahıslara Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesi’nce mirasçılık belgesi aldırdı.

Böylece kilisenin sahiplerinin varisleri ortaya çıktı. Varislerin mahkemeden aldığı, ‘Mirasçıdır’ belgesi ardından, vekâletnamelerini de alan Gök, Beyoğlu Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak taşınmazları satmak istedi. Tapu Müdürlüğü’nce Sent Antuan kilisesine satış durumunu bildirince, kilise başrahibi ve yetkilisi İulian Pişta ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nce Hatipoğlu’nun talebi üzerine, kilisenin ve müştemilatlarının usulsüz şekilde Sebahattin Gök tarafından satılmak istendiğini bu satışın gerçekleşmemesi için kilise ve müştemilatları üzerine tedbir koydurdu. Gök ise, tedbir kararının kalkması için açılan davaya itiraz etti. Mahkeme, ilerleyen günlerde kilise hakkındaki kararını vereceği öğrenildi.

Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu mahkeme yoluyla satışa tedbir koydurdu. Foto: DHA

“TEDBİR KARARI ALDIRARAK SATIŞLARI DURDURDUK”

Konu hakkında konuşan Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu, şunları söyledi:

* Sent Antuan Kilisesi Türkiye’nin en büyük kilisesi. 2016 yılında bu kiliseyi satma iradesi ortaya koyan bazı kötü niyetli kişilerin olduğunu öğrendik. Bu kişi de Sebahattin Gök isimli bir vatandaş.

* Sebahattin Gök, Hakkında 34 tane soruşturma dosyası bulunan, resmi belge sahteciliğinden dolandırıcılık iddiasına kadar birçok suçla muhatap olan bir şahıs. Bu kilisenin üzerindeki nam-ı müstear kayıtlarını, sanki gerçekten hak sahipleriymiş gibi kendi lehine kullanmak suretiyle oradaki hak sahibi görünen kişileri aldatarak, kandırarak bazı belgeler elde ediyor.

* Daha sonra bu belgeleri tapuya götürüyor. Tapudakiler bu durumu fark edince kilise yetkililerine haber veriyor ve yetkililer o dönem dava açıyor, ihtiyat-i tedbir kararıyla satış durduruluyor. Şimdi Sebahattin Gök tekrar başvurarak tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Yarın da bu duruşma görülecek, mahkemelerimize ve hukukumuza güveniyoruz. (DHA)

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ulke-ulke-gezip-mirascilarini-buldu-sent-antuan-kilisesini-satisa-cikardi-5649922/

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