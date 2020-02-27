Sent Antuan Kilisesi’nde büyük kriz

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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İstanbul’un en büyük Katolik Kilisesi olan Sent Antuan Kilisesi ile ilgili ilginç bir kriz patlak verdi. Kilise, avlusu ve avlunun önündeki altışar katlı, birbirlerine bir geçitle bağlanan 2 adet apartmanla birlikte 4 adet dükkân, zamanında üzerlerine kaydedilen kişiler tarafından satışa çıkartıldı. Tapu Müdürlüğü’nce Sent Antuan Kilisesi’ne satış durumunu bildirince kilise başrahibi İulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir koydurdu. SABAH’a konuşan Av. Afşin Hatipoğlu, ‘Biz yargılama sürecinde kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından söz konusu kilise ve müştemilatın devrinin iptal edilmesini bu yüzden satılamaz şehri konulmasını istiyoruz’ dedi.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/02/27/sent-antuan-kilisesinde-buyuk-kriz

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