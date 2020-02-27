Papa Françesko: Televizyondan ve Akıllı Telefonlardan Ayrılın, Oruç ile Müjdeye Bağlanın

Papa Françesko, önümüzdeki kırk günün hayatımızda Tanrı Sözü’ne yer açmak için iyi bir zaman olduğunu söyledi.

Papa Françesko, Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan yaklaşık 12 bin kişiye, ”Televizyonu kapatıp İncil’i açma zamanı” dedi. Önümüzdeki 40 gün, bir anlamda İsa Mesih’e benzemenin ve bir yer aramanın zamanı olduğunu, Rab’bin sözünü duymak ve çağrısını deneyimlemekte özgür olduğumuzu dile getirdi. ”İsa Mesih, çölde Tanrı’nın sesini duyar” dedi ve devam etti: “Tanrı’ya yakın ve Yüceler yücesinin sevgisiyle samimiyet buluruz. İsa Mesih bize sessizce konuşan Baba’yı nasıl arayacağımızı öğretti.”

Sözlü Şiddetin Kirliliği

Papa Françesko,”çok fazla sözlü şiddet tarafından kirletilen” bir ortamda yaşadığımız gibi, internet tarafından güçlendirilmiş pek çok “saldırgan ve zararlı kelimelere karşın sessiz kalmanın birçoğumuz için kolay olmadığını belirtti.

“Oruç zamanı; işe yaramaz sözlerden, gevezelikten, dedikodudan vazgeçmenin ve Rab ile doğrudan konuşmanın, yüreklerimizi Tanrı’ya adamanın zamanıdır” dedi.

Papa Françesko ayrıca, ”sık sık Rab’bin sesini ayırt etmek için mücadele ettiğimiz bir dünyada, İsa bizi çöle çağırdığını ve bizi neyin önemli olduğunu dinlemeye davet ettiğini ve şeytan onu baştan çıkarmaya kalkıştığında, İsa’nın ”insan yalnızca ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır” karşılığını verdiğini de hatırlattı.

Rab ile Sessizlik ve Diyalog Yeri

”Oruç zamanıyla temsil edilen çöl; bir yaşam yeri, bize hayat veren Rab ile sessizlik içinde diyalog kuracağımız bir yerdir” dedi.

Papa Françesko ayrıca, oruç tutmanın çöl deneyimimizin önemli bir kısmının, kalbin basitliğinde, hayatlarımızın boş ve yüzeysel arayışlarda ne sıklıkta harcandığını tanımak için bizi eğiten bir uygulama olduğunu dile getirdi.

“Oruç, gereksiz olanı bırakma ve gerekli olana gitme yeteneğine sahip. Oruç sadece kilo vermenizi sağlamaz, daha basit bir yaşamın güzelliğini de aramanıza da yardımcı olur” dedi.

Papa Françesko aynı zamanda, çölün yalnızlığında yardım için sessizce ağlayanlara karşı duyarlılığımızın artması gerektiğini de vurguladı ve ”Bugün burada bile bize yakın, çok fazla yalnız insan var: yalnız ve terkedilmiş insanlar. Yanımızda kaç yoksul ve yaşlı insan sessizce yaşıyor, dışlanıyor ve yerlerinden atılıyor”dedi.

Bir Yardım Yolculuğu Olarak Oruç

”Oruç zamanı, zayıf ve yardıma muhtaç olanlara karşı bir yardım yolculuğudur” diyerek sözlerini sürdürdü.

Papa Françesko, oruç yolcuuluğunu “dua, oruç, merhamet eserlerinden” oluştuğunu ve böylece bizi “ölümden hayata” götüreceğini yineledi.

”Çöle İsa’ya birlikte girersek, Tanrı’nın sevgisinin gücü hayatımızı yenilediğinde eskiye dair her şeyi Paskalya’da bırakacağız” dedi ve ”İsa’yı takip edersek, tomurcuklar ve bitkilerle ilkbaharda çiçek açan çöl çiçekleri gibi aniden kumdan filizleneceğiz, Tanrı da, çöllerimiz de çiçek açtıracak” diyerek konuşmasına son verdi. (vaticannews)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-televizyondan-ve-akilli-telefonlardan-ayrilin-oruc-ile-mujdeye-baglanin/

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