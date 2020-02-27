Cumhuriyet’te Antisemit Köşe Yazısı

NESİ ALTARAS

25 Şubat günkü Cumhuriyet’te Özgen Acar’ın nefret dolu köşe yazısı yayınlandı. Amacı Fetullah Gülen’i kötülemek olan Acar en kolay yol olarak Gülen’in Yahudi olduğunu iddia etmeyi buldu.

Tamamen yalan yanlış bilgilerden oluşan yazıya Acar Gülen’in annesinin adının Refia değil Rabin olduğu yalanıyla başladı ve böylece bilgisizliğini belli etti. Rabin bir soyaddır, yani Refia’nın gerçek adı olması mümkün değildir. Acar bir de bu yalanı devlet belgelerinden öğrendiğini iddia ediyor. Kendisini kaynaklarını gösteremeye davet ediyorum. Bunu yapmayacaksa da istifa etmesi en doğrusudur.

Sonra Karay Yahudileri ile ilgili bir paragraf yazan Acar belli ki ilgili Wikipedia sayfasını hızlıca okumuş. ‘Dış görünüşleri Müslüman, ama ayinleri Yahudilik’ derken acaba ne demek istiyor? Yahudi’nin dış görünüşü neye benzer? Kullandığı resimde Hasidik bir Yahudi var – Acar tüm Yahudilerin böyle giyindiğini mi sanıyor? Karay Türklerinin Osmanlı tarafından Anadolu’ya gönderildiği bilgisi için de bir kaynak veya açıklama yok. Anadolu’nun yüzlerce kent ve kasabadan oluştuğu gerçeği de es geçilmiş.

1995’te yayımlanan bir Gülen kitabından uzunca bir alıntı yapan Acar Gülen’in Yahudilerden nefret etmemesi üzerinden onun Yahudi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Amerikan Yahudi kurumlarının liderlerinin Türkiye Cumhuriyeti liderleriyle görüşmüş olduklarını da komplo teorisi gibi anlatıyor. ADL’nin o zamanki CEO’su Foxman’la ‘adeta kucaklaşmanın’ ise neden bir suç olduğu algılanmış değil. Herhalde Yahudilerle yakın temas otomatik bir karalama sayılıyor Acar için.

Burada birkaç farklı nefret unsuru var. Birincisi Gülen’i Yahudi olmakla suçlayarak Yahudi olmanın kötü bir şey olduğunu hatırlatmak. İkincisi Yahudilerle iyi geçinmenin yalnızca Yahudilere has bir durum olduğunu iddia etmek ve bu şekilde Yahudilerle ilişki kurulmamasını öğütlemek. Sonuncusuysa Yahudilerle buluşma üzerinden ‘dış mihrak’ ve komplo söylemine katılmak.

Cumhuriyet’in böylesi antisemit bir yazıya utanmadan yer vermesine maalesef şaşıramayız. Üstüne üstlük bu nefret içeriğine rağmen Cumhuriyet yazarı Emre Kongar ‘Köşe yazarları harika yazılar yazmış’ diyerek takipçilerini bu rezaleti okumaya teşvik etti. Kendisi yazının nefret dolu olduğu eleştirileri üzerine söylediğini geri aldı ve orijinal twitini sildi. Cumhuriyet gazetesinin yapması gereken bu yazı için özür dilemek ve Acar gibi antisemit komploculara platform sağlamamaktır. Ancak Cumhuriyet’ten ne özür ne de kovulma haberi gelmeyeceği kesin denebilecek kadar belli çünkü bu gazetenin yönetimi ve okuru antisemitizm konusunda umursamaz. Yeni Akit’in ardı arkası kesilmeyen Yahudi karşıtı haberleri nasıl hiç geri alınmıyorsa laik-Kemalist gazeteler de antisemit içeriği savunmakta bir o kadar inatçı.

https://www.avlaremoz.com/2020/02/27/cumhuriyette-antisemit-kose-yazisi/

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