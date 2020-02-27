Aydınlı, Hocalı’da yaşananları anlattı

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Hocalı Katliamı’nın 28. Yıldönümü nedeniyle konferans düzenlendi.

Cennet Şayan

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Salonu’nda düzenlenen konferansa, Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen (TSS) Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu, Türk Eğitim Sen (TES) Şube Başkanı Emre Erdoğan, TÜRKAV Başkanı Ahmet Aykol, PAÜ Öğretim Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“BATI’NIN İKİ YÜZLÜĞÜ DEVAM EDİYOR”

Konferansa konuşması olarak katılan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, Hocalı’da yaşananları görsellerle anlattı. Başkan Aydınlı, “Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulunan insanlıktan nasibini almamış Ermeniler, 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Sovyetlerin de desteğiyle Hocalı’da 613 insanı katletmiştir. Aradan yıllar geçmesine rağmen tüm Dünya Hocalı’ya hala sessiz. Batı’nı iki yüzlülüğü değişmemiştir, değişmeyecektir. Bu soykırım acaba Brüksel’de olsaydı Dünya ne derdi” diye konuştu.

SOYKIRIM 6 YIL DEVAM ETTİ

Ermeniler’in Hocalı’da gerçekleştirdiği soykırımın bir günde yaşanmadığının altını çizen Aydınlı, “Azerbaycan topraklarının yüzde 25’i Ermeni işgali altında. Tabi Hocalı’da yaşanan soykırım bir günde olmadı. Soykırım altı yıl boyunca devam etti” dedi.

https://www.denizligazetesi.com/guncel/aydinli-hocalida-yasananlari-anlatti-h87862.html

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