Ermenilerin esir aldığı 150 kişiden hâlâ haber yok

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1992’de yaşanan savaşta Ermeni güçlerinin Hocalı’da 613 sivili öldürdüğü katliamdan kurtulanlar, o günlerde yaşadıkları işkenceleri hafızalarından silemiyor.

Hocalı’dan kaçmaya çalışırken 19 yaşındaki eşini kaybeden, kendisi de 27 gün esir hayatı yaşayan Valeh Hüseynov (52), katliamdan aylar önce Hocalı’nın tam anlamıyla abluka altına alındığını, doğalgaz ve elektriğin kesildiğini dile getirdi. Ermenilerin saldırıya 10 koldan tanklarla başladığını belirten Hüseynov “Olaydan 5 ay önce evlendiğim eşim de kurşun yarası alarak şehit oldu. Bazıları kaçmayı başardı fakat ben eşimin cesedini orda bırakmak istemedim. Sonuçta Ermenilere esir düştüm” dedi.

Yakalandığı ilk gün Ermenilerin kendisini acımasızca darp ettiğini vurgulayan Hüseynov, şöyle devam etti:

Ben gitar çalıyordum, bunu öğrenince önce parmaklarımı kırdılar sonra tırnaklarımı çektiler. Daha sonra elimi sıcak sobaya basarak yaktılar. 27 gün cehennem hayatı yaşadım fakat ölmedim. Beni 3 Ermeni esirle değiştiler.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar da bir milyon insanın yerinden yurdundan edildiğini belirterek “Azerbaycan, Rusya’nın desteği olmadığı takdirde işgal altındaki topraklarını 5-6 saatte geri alabilecek bir güçte bir ordu sahip” dedi. Resmî verilere göre, Hocalı katliamında ölenlerin 106’sı kadın, 63’ü çocuktu. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi rehin aldı. Bunlardan 150’sinden haber alınamadı.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684018.aspx

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