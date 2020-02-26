26 Şubat, Hocalı köyünün kurtuluşunun 28. yıldönümüdür

Bugün 26 Şubat, Artsakh Cumhuriyetinin Askeran bölgesinin İvanyan (Hocalı) topluluğunda, köyün kurtuluşunun 28. yıldönümü kutlandı. Bu vesilesiyle düzenlenen etkinlik sırasında İvanyan köy muhtarı Boris Ghahramanyan’ın önderliğinde Karabağ Özgürlük Savaşında şehit olan Ermenilerin anısına dikilen anıtına çiçek bıraktı.

Artsakhpress’e konuşan Ghahramanyan köy sakinlerinin önemli bir kısmının Karabağ Özgürkük Savaşı sırasında Sumgait, Kirovabad ve Bakü’den yerlerinden edilen Ermenilerin oluştuğunu söyledi.

İvanyan’da mülteci statüsüne sahip olan otuzdan fazla ailenin olduğunu söyleyen Ghahramanyan köy sakinleri arasında yerleşimcilerin de olduğunu aktardı.

Hacalı çatışmalarına da değinen Muhtar köyü kurtarmak için başlatılan operasyonun 2 gün sürdüğünü söyledi, tüm Karabağ Özgürlük Savaşı boyunca ise köyün 17 şehit verdiğini aktardı.

Hocalı’nın kurtuluşu için düzenlenen operasyona katılan Artur Harutyunyan ise, o zaman kendilerinin köy nüfüsüne doğru veya köyün yanından geçen çay ve demiryoluna doğru asla ateş açmama emrini aldıklarını diyor ve köyün o tarafının önceden köy sakinleri için Ağdam’a geçeceği bir koridor olarak belirlenmiş olduğunu ekliyor.

Harutyunyan “Hocalı’nın kurtuluşu o zaman bir zorunluluktu, çünkü Askeran’ın çevredeki bölgeler başkent Stepanakert’ten kesilmişti. Düşman yolu kapatmış ve Ermeni nüfusunun Stapanakert ile iletişim kurmasını her türlü engelliyordu. Sessiz, güvenli ve barış içinde yaşayabilmemiz için bu kurtuluş operasyununun yapmamızı gerektiriyordu. Bütün zorluklara rağmen öz savunma birliklerimiz İvanyan köyünün kurtarmasını gerçekleştirebildi” diye konuştu.

Bugün bazıları tarafından ileri sürülen Hocalı operasyonunda sivillerin meğer Ermeni birlikleri tarafından öldürülmesine yönelik iddilarının tamamen asılsız olduğunu söyleyen Harutyunyan karşı tarafına gerçeklerle yüzleşmeye tavsiye ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/26/Hocalı-İvanyan/177108

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