Mesih Olduğunu İddia Eden Hasan Mezarcı’nın Bu Sözleri İnsanı Uzun Uzun Düşündürecek Cinsten

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Arzu Semender

Refah Partisi milletvekiliyken Metris Cezaevinde tutuklu bulunduğu dönemde, Allah’ın kendisine mesih olduğunu bildirdiğini söyleyerek başlıyor cümlelerine.

Bu görüşmeden sonra da Allah’la dolaylı değil, doğrudan görüştüklerini de ekliyor Hasan Mezarcı. İncil’de geçen “Ben Mehdiyim, ben Mesihim diyenlere sakın inanmayın” sözünün de kendine ait olduğunu söylüyor.

“Havari İbrahim” ise, Hasan Mezarcı’nın Meryem oğlu İsa olduğunu Allah’ın kendisine apaçık bir şekilde gösterdiğini iddia ediyor.

Hristiyanların, Yahudilerin, Müslümanların iman ettiği İbrahim Peygamber’in de kendisi olduğunu ekliyor Havari İbrahim.

Esin Tatlı Mezarcı ise aslında kalp damar cerrahı bir uzman doktor ve Hasan Mezarcı’nın eşi. Kendisi, İncil’de tasvir edilen kutsal kasenin insanların aradığı süslü bir bardak değil, bir kadın olduğunu ve o kadının kendisi olduğunu söylüyor.

Havari İbrahim isimli Ayhan Akpınar, Hasan Mezarcı’nın Mesih olduğunu kabul ettiği için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevine son verildiğini söylüyor.

“Bir insanın mesih olduğunu söylemesi deli olduğu anlamına gelmez. O zaman bütün peygamberlere deli demek gerekir” cümlesi de bir hayli düşündürücü.

Hasan Mezarcı’nın şu sözleri ise videodaki en dikkat çekici bölüm olabilir: “Günah deyince aklımıza niye LGBT’liler geliyor, niye kadın geliyor, niye cinsellik geliyor? Asgari ücretle insanları çalıştırmak, onların kanını emmektir, hayatını çalmaktır. Bundan daha büyük bir günah olabilir mi?”

Bi taraftan bir avuç insan dünyanın bütün servetini yerken dünyanın çeşitli yerlerinde açlıktan, hastalıktan ölen insanlar var. Bu kapitalist sömürüden daha büyük bi günah olabilir mi? Türkiye’de bir avuç adam bütün ülkenin hazinesini, servetini yiyor. Ama diğer taraftan milyonlarca insan açlık sınırında ve açlık sınırının altında. Bundan dolayı intihar edenler var, kendini zehirleyenler var. Asıl büyük günah bunlar!”

Hasan Mezarcı, görüntüsünün zaman zaman değiştiğini ve havarilerinin de buna bizzat şahit olduklarını da anlatıyor.

Hasan Mezarcı, böyle giyinmesinin sebebini ise Allah’ın tavsiyesi olduğunu söylüyor. Kendisi dijital dünyayı Twitter üzerinden takip ettiğini de söylüyor.

Bu ilginç videonun tamamını buradan seyredebilirsiniz.

https://onedio.com/haber/mesih-oldugunu-iddia-eden-hasan-mezarci-nin-bu-sozleri-insani-uzun-uzun-dusundurecek-cinsten-898095

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