24 Şubat 1942: Struma Felaketi

12 Aralık 1941’de Romanya´nın Köstence limanından kalkan ve Nazilerden kaçan yaklaşık 790 Yahudi mülteci ve 10 mürettebatı taşıyan Struma gemisi bugünkü İsrail’e gitmek üzere yola çıkmıştı.

Struma 24 Şubat 1942’de Karadeniz’de bir Rus denizaltısından atılan torpille batırılmıştı.

1941 yılına gelindiğinde Romanya’nın Yaş şehrinde 4 bin Yahudi’nin Nazilerce katledilmesiyle Romanya Yahudileri için Filistin’e gitmekten başka çare kalmamıştı.

Nehir gemisinden bozma gemiye tüm servetlerini ödeyerek binen mülteciler motor bozulunca İstanbul’a sığınmak istemişler ancak zamanın savaş şartları yüzünden karaya çıkamamış ve geminin sonradan takma dizel motorları tamir edilememişti. Zamanın Nazi Almanya’sı Ankara’ya siyasi baskı yapmış gemidekilerin karaya çıkmasını engellemişti. Almanya Büyükelçisi ise gemide salgın hastalık olduğunu belirterek geminin açıkta bekletilmesi gerektiği belirtmişti.

Gemiden sadece tarihi geçmiş Filistin vizesi bulunan birkaç yolcu, İngiliz ve ABD hükümetlerinin, Türk hükûmeti nezdindeki girişimleriyle inmeyi başarmıştı.

Gemide kalan yolcuların akıbeti ile ilgili haftalar süren müzakereler hiçbir sonuç vermemiş, Kızılay’dan ve Yahudi Cemaatinden gelen yiyecek yardımları ile yaşayan geminin yolcularının hayatı Karadeniz’in karanlık sularında son bulmuştu.

23 Şubat 1942 ‘de Türk hükümeti, motoru halen çalışmayan gemiyi Karadeniz’de Şile açıklarına çektirdi. Gece boyunca sürüklenen gemi, 24 Şubat sabahı Rus denizaltısından atılan bir torpille batırıldı.

103′ ü çocuk olmak üzere 768 Yahudi mülteci öldü. Felaketten Sadece David Stoliar adlı 20 yaşında bir yolcu ve Ivanof Diko isimli ikinci kaptan sağ kurtuldu.

http://www.salom.com.tr//haber-113673-24_subat_1942_struma_felaketi.html

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