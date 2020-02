Yaşanacak Dünya..!

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Turgut TUNA

Dünyanın neresinde kültürel dokusu sağlam, ekonomik yapısı güçlü bir ülke varsa, araştırıldığında başarısının kaynağında, üniversitelerinin olduğu görülür. Üniversiteleri bilim ve teknoloji üreten toplumların, bütün kuruluşları ürün ve hizmet üretirler. Ülkelerin kültürel, siyasal ve ekonomik gücü, ürettikleri bilgilerin, hizmetlerin ve ürünlerin hacminden ve kalitesinden kaynaklanır. Her alandaki üretkenliğin kaynağında üniversite vardır.

*

Üniversitelerin dünyayı ve hayatı bütün boyutlarıyla kavrayabilmeleri, değerlerle bilimleri, bilimlerle değerleri, bir bütünlük içinde ele almalarına bağlıdır. Değerlerle bilimleri birbirinden, aşılmaz sınırlarla ayıran toplumlar, ekonomik ve kültürel krizlerin üstesinden gelmekte, büyük güçlük çekerler. Değerlerden arındırılmış bilimler ilkelerini, bilimlerle beslenmeyen değerler güçlerini yitirirler. Değerleri hayata bilgeler kazandırırlar.O bilgelerin başında Almanya’da, Almanya’nın özeti olan Goethe gelir.

*

Almanya’da Yahudi ve Hristiyan değerleri yanında, İslamın değerlerini de öğreten J. W. Goethe Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesinde, İslam Dini Bölümü açılmıştır. Milyonlarca Müslümanın yaşadığı, Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde, İslamın değerlerinin öğretilmesi, dünya için büyük önem taşımaktadır. Bütün ülkelerin birbirleriyle komşu olduğu bir dünyada, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler, karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda, barış içinde birlikte yaşamak zorundadırlar.

*

Almanya’yı aydınlatan Goethe’nin, adını taşıyan bir üniversitede, İslami İlimler Bölümünün açılması, Avrupa’nın geleceği için, ümit ve güven vericidir. “İslamın hiçbir eksikliği yoktur.Hiç kimse Son Peygamberden daha üstün olamaz” diyen Goethe, ömrü boyunca “Musa’nın Kur’an’da dua ettiği gibi dua etmiştir”, öğrendiği dillerle bilgeliğinin,sürekli zenginleşmesini istemiştir. Dünyanın İslamın değerleriyle yoğurulmak zorunda olduğu bir yüzyılda, bütün Avrupa üniversitelerinde İslamın temelleri ve temel değerleri öğretilmelidir.

*

Değerler bütün dallarıyla, bilimleri kuşattığı gibi, bütün boyutlarıyla hayatı kuşatırlar. Onlar insanı doğumundan ölümüne kadar, hayatının her aşamasında bir gölge gibi izlerler. Değerler tarihin her döneminde etkili olmuşlardır. Çünkü onların rengi hiçbir zaman solmaz. Üniversiteye rengini onlar verirler. Kültürel ve ekonomik hayat üniversitelerin rengine boyanır. Değersizliğin değer kabul edildiği toplumlarda, iyilik ile kötülük, doğruluk ile yanlışlık, güzellik ile çirkinlik birbirine karışır.

*

Almanya’da üniversite öncesindeki yüz binlerce Türk, milyonlarca Alman öğrenciye, İslami değerleri öğretecek öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretim programlarının ve ders kitaplarının hazırlanması, bütün Avrupa ülkeleri için, büyük önem taşımaktadır. Küresel değerler kutsal kültürlerin can damarlarıdır. Müslümanların bilim ve teknolojiye anlam kazandıran, yol ve yön gösteren değerleri, insanlığın bilgi ve bilgelik, birikiminin ana kaynağıdır. İyilik ve içtenlik bütün değerlerin anasıdır.

*

İlkinden sonuncusuna kadar, bütün peygamberleri kucaklayan İslamın, değerleri küreseldir.

*

Goethe’nin “Doğu Batı Divan”ında, vurguladığı gibi, İslam Allah’a teslim olmaktır.

*

Yaşanacak dünyanın en üstün, en önemli habercileri peygamberlerdir.

