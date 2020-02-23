The Radiant Baby-Keith Haring

ABD’li ressam, graffiti sanatçısı ve aktivist Keith Haring’in kariyerinin başında çizmeye başladığı, sanatçının zamanla imzası haline gelen, emekleyen ve ışık saçan bebek figürü.

Kariyerine ABD’nin New York kentindeki metro istasyonlarına tebeşirle yaptığı çizimlerle başlayan Haring, 31 yaşında hayatını kaybedene kadar sanat aracılığıyla ırkçılık, uyuşturucu bağımlılığı, AIDS ve hoşgörü temalarına dikkat çekti.

İnsandan yılana, televizyondan domuza resimlerinde farklı sembollere yer veren Haring için, ‘The Radiant Baby’ gençliğin masumiyetini, saflığı, iyiliği ve potansiyeli temsil ediyor.

Zaman zaman Hristiyanlığa ait sembollere de yer veren sanatçının bu eseri ‘çocuk İsa’ya üstü kapalı bir gönderme.

Sanat eleştirmeni John Gren 1991 yılında Haring’in otobiyografisini yayınladı. 2003’te, Haring’i anlatan ‘Radiant Baby’ adlı müzikal bu kitaptan uyarlandı.

http://www.diken.com.tr/the-radiant-baby-keith-haring/

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