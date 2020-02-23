HDP’nin Yeni Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar Oldu

Kongrede 836 delegenin oylarıyla Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlenmiş oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4’üncü Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonunda başladı. Türkiye’nin birçok kentinden binlerce kişinin katıldığı kongrede yurtdışından da konuklar yer aldı.

Kongrede bin 18 delegeden 838’i oy kullandı. İkisi geçersiz sayılan oyların 836’sı anahtar listeye verildi. Seçim sonucunda Eş Genel Başkanlığa İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Milletvekilimiz Mithat Sancar seçildi. Kongrede yapılan seçimde aynı oy sayısıyla Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlenmiş oldu.

Temelli: Mücadeleye devam

Pervin Buldan ve Mithar Sancar‘ın Eş Genel Başkan Adayı olduğu kongrede ilk olarak konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temeli, “Tek adamları ve vesayet odaklarını değil, ilkelerimizi iktidar yapmak için herkesi Demokrasi İttifakına katılmaya davet ediyoruz” dedi. Temelli konuşmasına şöyle devam etti:

“İki yıl önce göreve başladığımızda, büyük bir inançla, umutla mücadelemize başladık. Milletin sinesinde yatan barış sevdasına ve bilgeliğe tanık olduk. Kırk yıldır inançla direnen bir halkın hakikatine ulaştık. Her birimiz bir halkın özgürlük ve demokrasi inancını gördük.

“Kendisine bir adım atana, emek verene; bin adım atan bir barış sevdalısı halkın bağrında yer aldık. İki yıl önce AKP-MHP ittifakı tarafından çöktürülmek istenen bir HDP vardı. Şimdi sizler sayesinde dimdik ayakta, seçenek yaratan bir HDP var.

“Demokratik bir iktidarı Türkiye halkları ile buluşturmak için yeni dönemde mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye ve Ortadoğu halklarına demokrasiyi ve barışı getirmek için demokrasi ittifakında bir araya gelelim diyoruz. Tek adamları ve vesayet odaklarını değil, ilkelerimizi iktidar yapmak için herkesi Demokrasi İttifakına katılmaya davet ediyoruz.”

28 ülkeden katılım

Kongreye Tunus, Filistin, Ürdün, Fas, Kıbrıs, İsveç, Batı Şeria, Fransa, Galiçya, Almanya, Avustralya, Lübnan, Yunanistan, Bask, Mısır, İtalya, Katalonya, Danimarka, Norveç, İngiltere, İskoçya, Portekiz, Finlandiya, İsviçre, İspanya, Ermenistan ve Irak başta olmak üzere 28 farklı ülkeden konuk katıldı.

Kongrede, 30’dan fazla siyasi parti temsilcisi, Orta Doğu’dan çok sayıda kadın örgütü bulunuyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grup Başkanı Tiny Kox, Avrupa Özgür İttifakı Başkanı Lorena Lopez de Lacalle, Avrupa Sosyalistleri Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Giacomo Filibeck, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi Nikos Androulakis kongreya katılan konuklardan.

Buldan: Ezilen halkların ittifakıyız

Temelli ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise konuşmasına salondakileri Kürtçe ve Türkçe selamlayarak başladı. Buldan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mesele Kürtler olduğunda, mesele muhalifler, demokratlar olduğunda iktidarıyla, hukuk dışı yapılarıyla bütün bu güçler bir araya gelmekte ve adeta tek devlete dönüşmektedir.

“Ama şunu da göremiyorlar. Karşılarında vardır. Gezi’yle Cizre’nin ittifakı vardır. İstanbul’la Diyarbakır’ın, İzmir’le Hakkâri’nin ittifakı vardır. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Ezidisiyle, Çerkesiyle, Romanıyla, Lazıyla, Pomakıyla ve Arabıyla kadim halkların ittifakıdır. Anadillerini özgürce konuşmak isteyen, inançlarını özgürce yaşamak isteyen kimliklerin ittifakıdır.

“Kadınların Anayasasını yapacağız”

“Kadınların demokratik iktidarını mutlaka gerçekleştireceğiz. Eşit temsiliyeti ve kadını koruyan güçlendiren politikaları siyasete hâkim kılacağız. Kadınların Anayasasını yapacağız. Yerel yönetimlerden, merkezi yönetime varıncaya kadar kadın yaşamın her alanında yerini alacak ve yönetecektir..

“Nuh’un Gemisi dimdik ayakta”

Konuşmaların ardından HDP önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş‘ın mesajı okundu.

Kongre divan başkanı Rüştü Tiryaki tarafından okunan Yüksekdağ ve Demirtaş’ın ortak mesajında özetle şöyle denildi:

“Partimiz HDP, kurulduğu günden bu yana Türkiye halklarının, ezilenlerinin büyüyen umudu haline geldi. Ortadoğu’ya yönelik emperyal müdahalelerle derinleşen mezhep, din ve kimlik çatışmaları… Savaşların ve işgallerin yarattığı yıkım… Sınırsız sömürünün yol açtığı açlık ve yoksulluk; evsiz, yurtsuz kalıp mülteci durumuna düşen on milyonlar… Acıyla yoğrulmuş bir coğrafya… Giderek katmerleşen umutsuzluk, çaresizlik… Paramparça edilmiş bir toplum ve kapkaranlık bir gelecek…

“İşte böylesi kaotik bir ortamda bütün ışıltısıyla yeşerdi HDP’nin görkemli ağacı. Her bir dalında farklı bir sesin, farklı bir rengin tınısı, her bir yaprağında umudun, direnişin, zaferin müjdesi. Kasırganın, selin, tufanın ortasında ayakta kalmış bir “Nuh’un Gemisi” Bu gemi şimdi, yeryüzünün bütün renklerini bağrında taşıyan yolcularıyla birlikte yeni yaşamı kurmak üzere ağır ağır yanaşıyor limana.

“Biliyoruz, yolculuk çok çetin geçti, gemimiz ağır darbeler aldı. Kaptanlarımız tutuklandı, deneyimli mürettebatımızla birlikte. Ama bilmezler ki her bir yolcusu birbirinden dirençli, her biri birbirinden kuvvetli bu geminin. Ne kaptan köşkü boş kaldı ne de makine dairesi. Milyonları durdurmaya gücü yetmeyen Nemrut’un partisi daha şimdiden üç parçaya bölündü ama Nuh’un Gemisi dimdik ayakta yek vücut bir şekilde menziline süzülüyor kararlılıkla.”

(RT)

Fotoğraflar: HDP

http://bianet.org/bianet/siyaset/220451-buldan-karsilarinda-gezi-yle-cizre-nin-ittifaki-var

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