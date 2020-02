HDP’nin Yeni Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar Oldu

“Nuh’un Gemisi dimdik ayakta”

Konuşmaların ardından HDP önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş‘ın mesajı okundu.

Kongre divan başkanı Rüştü Tiryaki tarafından okunan Yüksekdağ ve Demirtaş’ın ortak mesajında özetle şöyle denildi:

“Partimiz HDP, kurulduğu günden bu yana Türkiye halklarının, ezilenlerinin büyüyen umudu haline geldi. Ortadoğu’ya yönelik emperyal müdahalelerle derinleşen mezhep, din ve kimlik çatışmaları… Savaşların ve işgallerin yarattığı yıkım… Sınırsız sömürünün yol açtığı açlık ve yoksulluk; evsiz, yurtsuz kalıp mülteci durumuna düşen on milyonlar… Acıyla yoğrulmuş bir coğrafya… Giderek katmerleşen umutsuzluk, çaresizlik… Paramparça edilmiş bir toplum ve kapkaranlık bir gelecek…

“İşte böylesi kaotik bir ortamda bütün ışıltısıyla yeşerdi HDP’nin görkemli ağacı. Her bir dalında farklı bir sesin, farklı bir rengin tınısı, her bir yaprağında umudun, direnişin, zaferin müjdesi. Kasırganın, selin, tufanın ortasında ayakta kalmış bir “Nuh’un Gemisi” Bu gemi şimdi, yeryüzünün bütün renklerini bağrında taşıyan yolcularıyla birlikte yeni yaşamı kurmak üzere ağır ağır yanaşıyor limana.

“Biliyoruz, yolculuk çok çetin geçti, gemimiz ağır darbeler aldı. Kaptanlarımız tutuklandı, deneyimli mürettebatımızla birlikte. Ama bilmezler ki her bir yolcusu birbirinden dirençli, her biri birbirinden kuvvetli bu geminin. Ne kaptan köşkü boş kaldı ne de makine dairesi. Milyonları durdurmaya gücü yetmeyen Nemrut’un partisi daha şimdiden üç parçaya bölündü ama Nuh’un Gemisi dimdik ayakta yek vücut bir şekilde menziline süzülüyor kararlılıkla.”