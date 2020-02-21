Neye göre kime göre?

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EDA DEMİREL

Uzun bir aranın ardından tekrar merhaba. Gazetemizde de takip ettiğiniz üzere vatandaşa her gün bir soru yöneltiyoruz. Bugün ise vatandaşa, bundan 28 yıl önce meydana gelen Hocalı katliamını sorduk. Ermeniler, 28 yıl önce Azerbaycan’da bir katliam yapmış, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti. Savunmasız 613 sivilin katledilişi tarihin tozlu sayfalarına Hocalı Katliamı olarak not düşüldü.

Hocalı’da katledilen savunmasız sivillerin akıl almaz işkencelere maruz kaldıkları ise adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri ile gün yüzüne çıkarılmıştı. Şu an yazarken, okurken, belgesellerini bile izlerken kanımız donuyor ki bu insanlar söz konusu vahşeti birebir yaşadılar. Hocalı sakinlerinin kafa derisinin soyulması, kurak, burun, cinsel organlarının kesilmesi, gözlerin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akıl almaz işkencelere maruz kalması, boynu vurularak, yakılarak katledilenlerin yanı sıra karnı süngülenen hamile kadınlarında var olması vahşetin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bunlar yazılanlar, yazılabilenler. O dönemde bu işkencelerin görüntüleri ve fotoğrafları da mevcut yani her şey belgeli.

Şuraya bağlamak istiyorum. Geçenlerde bir sosyal medya fenomeninin Ermenistan- Erivan ziyaretini tesadüfen izledim. Büyük cesaret örneği gösteren bu arkadaşımız bir Ermeni’ye Türkler hakkındaki görüşlerini soruyor aldığı yanıtlar ise; “Türkler hayvan, bizim dedelerimizi öldürdüler, soykırım yapıldı, senin burada bu şekilde rahat geziyor olman bile bizim ne kadar medeni bir toplum olduğumuzu gösteriyor, yapılan katliamlar asla affedilir değil vs.”

Yine bu arkadaşımız Ermeni vatandaşa Hocalı’yı sorduğunda ise çok manidar yanıtlar veriliyor: “O savaşın birçok nedeni vardı. Ortada bir soykırım olduğunu kanıtlayan bir bilgi yoktu. O savaş döneminde hayatta olan birçok insan tanıyorum. Pek çoğu diyor ki Hocalı’da insanların öldürülüşü Azerbaycan tarafından organize edilmiştir. Çünkü Ermenistan’ın kötü olduğunu kanıtlamak için bu meseleye ihtiyaç vardı.”

Bu arkadaş konuşmasının devamında hiçbir Ermeni’nin Türkiye, Azerbaycan ve dahası Türklerle akraba olan hiçbir ülkede huzurlu bir hayat süremeyeceğini iddia ediyor. Türkiye’de halen birçok Ermeni huzurla yaşıyor. Memleketim de olan Hatay’ın Samandağ ilçesi’nde ‘Vakıflı’ köyü başlı başına bir Ermeni Köyü. Medeniyetler şehri olan memleketimde, Türkler, Araplar, Ermeniler, Hristiyanlar ve daha birçok milletten insan barış içinde, yüzlerce yıldır yaşıyorlar. Şuan bile Türkiye, bir çok millete kucak açıyor, misafir ediyor.

Yani Ermenilere (Tabi ki bu durum tüm Ermeni vatandaşlar için geçerli değil) göre Türkler soykırım yaptı. Hocalı ise sadece Ermenileri ‘kötü’ göstermek için yapılmıştı. Akıl alır gibi değil. Olayların neye göre, kime göre kötü olduğunu insanların ‘kimlikleri, benlikleri’ belirliyor.

Hocalı’da katledilen masum insanları bir kez daha rahmetle anıyorum..

http://www.yozgatcamlik.com/neye-gore-kime-gore-makale,2611.html

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