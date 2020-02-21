ABD’nin Ermenistan’a olan ilgisi artıyor

“Amerika’nın Sesi”ne konuşan Amerika Ermeni Asamblesi Eş Başkanı Anthony Barsamian, ABD’nin Ermenistan’a olan ilgisinin artığını kaydetti.

2019 yılında ABD Kongresi’nin iki kanatlarında Ermeni Soykırımı’nın tanıdığını ve Ermenistan’a 60 milyon dolar miktarında yardımın sağlandığını hatırlatan Barsamian, bu yıl ikili ilişkilerdeki perspektiflerin daha büyük olduğunu kaydetti.



Barsamian, “ABD’nin, her geçen gün bu yönde ilerleme kaydeden bir ülke olarak Ermenistan’ın yeni demokrasisine destek vermek konusundaki ilgisi bellidir. Amerikalı bir Ermeni olarak ülkemden daha fazlasını bekliyorum ve ABD iktidarı ile yaptığım görüşmelerde, Ermenistan’daki hukuki sistem reformlarına destek vermenin tam zamanı olduğunu kaydediyorum” ifadelerini kullandı.



Ermeni Soykırımı’nın, ABD Devlet Başkanı tarafından tanınmasına kadar mücadeleye devam edeceğini dile getiren Barsamian, buna rağmen Ermenistan – ABD ilişkilerinin gündeminde ekonomi, ticari ve yatırım konularının daha çok yer alması gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/21/ABD-Ermenistan/176709

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