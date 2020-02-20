40 Sivil Toplum Aktöründen Uluslararası Anadili Günü İçin Ortak Açıklama

Farklı diller veya dilsel çoğulluk çalışan, anadilinin önemi konusunda duyarlı sivil toplum aktörlerinin oluşturduğu Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA)’nın 40 bileşeni, 2020 Anadili Günü için ortak bir açıklama yapmak üzere bir araya geldi.

“BU METNİ KİMSE ANLAMAYACAK!” başlığıyla 19 Şubat günü basına gönderilen davet aracılığıyla 21 Şubat Uluslararası Anadili Gününü yok olmuş Türkiye dillerinden Ubıhça kısa bir metin ile karşılayan Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı’nın (DHİBRA) 40 bileşeni, 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği’nde bir basın toplantısı düzenledi. UNESCO’nun 17 Kasım 1999’da ilan ettiği 21 Şubat Anadili Günü vesilesiyle Türkiye’de konuşulan 20 dille yayınlanan ortak açıklamada, tüm anadillerinin insanlık için maddi ve manevi önemi ve değerleri vurgulanarak, dil hakları ile ilgili her türlü ihlal ve kazanımın yakından izlenmesine ve tüm anadillere sahip çıkılmasına çağrıda bulunuldu.

DHİBRA’nın yaptığı açıklamada barış içinde ve bir arada yaşamanın temel unsurlarından birinin her bireyin kendi anadilini kullanma özgürlüğü olduğu vurgulanırken, çoğulculuğun öneminin de altı çizildi.

Turkiye’de farklı diller ve/veya dilsel coğulluk hakkında calışan, anadilinin onem ve anlamı konusunda duyarlı olan yayınevleri, süreli yayınlar, dernekler ve araştırma merkezleri gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten ekiplerin bir araya gelmesi ile oluşan 40 bileşenli imzacı topluluk, bildirilerinde, yeni kazanımlar için herkesi mücadele etmeye çağırırken, dayanışmalarının artacağını ve ağın büyüyeceğini de belirttiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/20/Uluslararası-Anadili-Gün/176649

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