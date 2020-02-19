Süryani Kadim Kilisesi Patriği Moran Mor İğnatios Afrem II’nin çağrısı

HYETERT- Antakya ve Tüm Doğu Patriği, Süryani Ortodoks Kilisesi Genel Ruhani Lideri Moran Mor İğnatios Afrem II, Turabdin evlatlarına ve Turabdin’li Süryanilere, atalarının kutsal vatanı ve Süryani Kilisesi’nin canlı kültür mirası olan Turabdin’e sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu.

Patrik Hazretleri, diasporada yaşayan süryanilere yönelik yayınladığı bu çağrıda, Turabdin metropolitlik bölgesinin, süryani tarihi, kültürü ve dili üzerindeki önemine vurgu yaparak, Turabdin dışında yaşayan ruhanilerin, Turabdin Abraşiyesi’nin yüzyıllardır sahip olduğu hak ve kanunlara saygı duymaları ve başta ünlü Mor Gabriel Manastırı olmak üzere, ecdatlarımızdan bize miras kalan Turabdin’deki Kilise ve Manastırları büyük bir özveriyle günümüze kadar koruyan saygıdeğer Turabdin Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş’ın tavsiye ve önerileri ışığında hareket etmelerini istedi.

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