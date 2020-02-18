“Ermeni kartallar” satranç takımı Pro Chess League Doğu divizyonunun birincisi oldu

Ermenistan Satranç Federasyonun aktardığı bilgilere göre Pro Chess League takımlar turnuvasının grup aşamasını sona erdi. 24 takımlar coğrafi konuma göre Batı, Doğu ve Merkez Divizyonlar teşkil ettiler.

Ermenistan’ı temsil eden “Ermeni kartallar” takımı Doğu Divizyonunda yer alıyordu. Ermeni takımının çok zor rakipler vardı. Çin, Rusya ve Hinidstan takımlarıyla sürdürülen mücadelede Ermeni takımı birincilik kazanmayı başardı. Hindistan takımında Azerbaycanlı en güçlü satranççılardan Şahriyar Mamedyarov da yer alıyordu. Mamedyarov 4 puandan sadece 1 puan kazanabildi.

Son 7’inci turda Ermeni satranççılar Hindistan takımına karşı da zafer kazandı ve toplam 144 puanla birinci sırada yer aldı. Böylece grupta birini olan “Ermeni kartallar” play-off’a çıktı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/18/Ermeni-satranç-takımı-Pro-Chess-League/176429

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