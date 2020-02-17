Dink Cinayeti Davası devam ediyor

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’na yarın devam edilecek. Çağlayan Adliyesi’nde 18-19-20 Şubat tarihlerinde üç gün süren bir celse düzenlenecek.

Duruşmalarda bir süredir tanıklar dinleniyor. Mahkeme Heyeti bu celse Kürşat Yılmaz’ı da tanık olarak dinleyecek. Suç örgütü lideri olma suçlamasıyla yargılanan Kürşat Yılmaz Dink cinayetinin kendisine teklif edildiğini ama kabul etmediğini öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti MİT görevlilerinin dinlenmesine ilişkin kararını da yeniden değerlendirecek. Mahkeme daha önce Hrant Dink ile İstanbul Valiliği’nde yapılan görüşmeye katılan MİT mensuplarının tanık olarak dinlenmesine karar vermiş, ancak MİT, mahkemenin yazısına yanıt vermemişti. Duruşma savcısı mahkemenin bu kararından vazgeçmesini talep ederken Dink Ailesi avukatları mahkemenin kararında durmasını istemişlerdi. Mahkeme geçtiğimiz celsede MİT mensuplarının dinlenmesine dair kendi kararını yeniden değerlendireceğini duyurmuştu.

28 Kasım’da yapılan son duruşmada mahkeme tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Celsenin ilk günü olan 18 Şubat için Hrant’ın Arkadaşları grubu da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde saat 10.00’da buluşma ve adalet talebini seslendirme çağrısında bulundu.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23609/dink-cinayeti-davasi-devam-ediyor

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