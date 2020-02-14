Trabzon’da Santa Maria Katolik Kilisesi mezarlığına yapılan nefret

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Trabzon’da 18 Ocak günü Santa Maria Katolik Kilisesi mezarlığına defnedilen Zehra Çolak’ın mezarı üzerindeki haçın söküldükten sonra kırılarak, mezarın yakınlarında yakılmasını meclis gündemine taşıdı.

Çelik, söz konusu saldırının münferit olmadığına, Santa Maria Katolik Kilisesi’nin daha önce de saldırıya uğradığına, kilisenin kurşunlanmasına ve kilise Rahibi Andrea Santoro’nun ise 5 Şubat 2006’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine dikkat çekti.

HDP’li vekil, saldırıların Trabzon’da yaşayan Hıristiyan cemaatinde tedirginlik yarattığını ifade etti.

Çelik’in meclise verdiği soru önergesi şöyle:

Söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Gözaltına alınan kimse var mıdır?

Santa Maria Kilisesi’ne dönük daha önce yaşanan saldırılarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır?

Türkiye’deki Hıristiyan ibadethane ve mezarlıklarına yönelik devam eden saldırıların önlenmesi için bir çalışmanız var mıdır?

Son 3 yıl içerisinde kaç kişi hakkında nefret suçundan dolayı işlem başlatılmıştır?

Ne olmuştu?

Santa Maria Katolik Kilisesi cemaatinden Zehra Çolak, 17 Ocak’ta yaşamını yitirmişti.

Çolak, 18 Ocak günü kilisede düzenlenen dini törenin ardından Aya Filbo (Arafilboyu) mahallesinde bulunan kilisenin mezarlığına defnedilmişti.

Zehra Çolak’ın mezarını 14 Şubat günü ziyaret eden eşi Veysel Çolak, geçici olarak yerleştirilen haçın yerinde olmadığını görmüştü.

Mezarın etrafını araştıran Çolak’ın, tahta haçın söküldükten sonra kırılarak, mezarın yakınlarında yakılması üzerine, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nü arayıp bildirdikten sonra Çolak’ın ifadesini alan polisler mezarın ve yakılan haçın görüntülerini çekerek soruşturma başlatmıştı.

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