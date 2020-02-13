Evsanevi yönetmen Martin Scorsese kendi hayatını değiştiren Ermeni hakkında anlattı

Amerikan yeni dalga akımının önemli temsilcilerinden biri olan efsanevi film yönetmeni Martin Scorsese sinemaya yönelik tutkusunu kendi içerisinde uyandıran adam hakkında anlattı. Onun sözlerine göre gözleri ilk defa New York Sanat ve Bilim kolejinde onun Ermeni öğretmeni Hayk Manukyan sayesinde açıldı.

Sputnik Armenia haber sitesine göre efsanevi yönetmen anılarını anlatırken “Orada bir adam vardı. Sinema hakkında öyle bir tutkuyla anlatıyordu sanki kendisi bir vaazcıydı. Ve ben o inancı benimsedim onun sayesinde. O adamın adı Hayk Manukyan’dı. Kendisi bize ilham veriyordu, ilerlememizi sağlıyordu, bizi yok edip yeniden sıfırdan topluyordu. Bu benim için pahası bililmez bir hediye oldu” ifadelerini dile getirdi.

Yönetmen yıllar sonra kendisi de büyük sevinçle gençlerle çalışmaya başladığını ve mümkün olduğu kadar yol göstermeye çabaladığını söyledi. Scorsese’ye göre bu durum kendisine yaşam güçü veriyor ve daim çiçek gibi açılma hissi veriyor.

Martin Scorsese ünlü ABD’li film yönetmeni, yapımcı ve senaristtir. Oscar da dahil olmak üzere genel olarak 90 film ödüle layık görüldü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/13/Martin-Scorsese-sinema-Ermeni/175982

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