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Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan 5’inci kez Avrupa şampiyonu oldu

2020-02-13

Olimpyat şampiyonu, üç kere dünya şampiyonu olan, dört kez Avrupa Güreş Şampiyonası’nın altın madalyayı kazanan Ermenistan milli güreşçisi Artur Aleksanyan (97 kg) beşinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

İtalyan Nikoloz Kakhelashvili’yi 7: 1skorla yenerek şampiyon olan 28 yaşındaki Aleksanyan 2012, 2013, 2014 ve 2018 Avrupa Güreş Şampiyonalarınd da birincilik kazanmış.

Ermenistan’ın ikinci şehri olan Gyumri doğumlu Artur Aleksanyan Aleksanyan yarışmalarına 1/8 finalden başladı. Orada Türk Cenk İldem’i mağlup eden (5-1) milli spurcumuz çeyrek finalde Bulgar Kiril Milov’u (9-0) yendi. Finle çıkma hakkı kazanmak için düzenlenen yarışmada iseFinlandiyalı Elias Kusmanen’i mağlup etti (8-1).

2016 Rio Olimpiyatları’nda Ermenista’a altın madalya kazandıran milli güreşçi  2014, 2015 ve 2017’de üç kere dünya şampiyonluğu kazanmış.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/13/Ermenistan-güreş-Aleksanyan-şampiyonu/175956

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