Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan 5’inci kez Avrupa şampiyonu oldu

Olimpyat şampiyonu, üç kere dünya şampiyonu olan, dört kez Avrupa Güreş Şampiyonası’nın altın madalyayı kazanan Ermenistan milli güreşçisi Artur Aleksanyan (97 kg) beşinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
İtalyan Nikoloz Kakhelashvili’yi 7: 1skorla yenerek şampiyon olan 28 yaşındaki Aleksanyan 2012, 2013, 2014 ve 2018 Avrupa Güreş Şampiyonalarınd da birincilik kazanmış.
Ermenistan’ın ikinci şehri olan Gyumri doğumlu Artur Aleksanyan Aleksanyan yarışmalarına 1/8 finalden başladı. Orada Türk Cenk İldem’i mağlup eden (5-1) milli spurcumuz çeyrek finalde Bulgar Kiril Milov’u (9-0) yendi. Finle çıkma hakkı kazanmak için düzenlenen yarışmada iseFinlandiyalı Elias Kusmanen’i mağlup etti (8-1).
2016 Rio Olimpiyatları’nda Ermenista’a altın madalya kazandıran milli güreşçi 2014, 2015 ve 2017’de üç kere dünya şampiyonluğu kazanmış.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/13/Ermenistan-güreş-Aleksanyan-şampiyonu/175956
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