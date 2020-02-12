Basın Konseyinden Cumhuriyet’e antisemit karikatür uyarısı

Basın Konseyi, Avukat Murat Ruben’in yaptığı şikayeti değerlendirerek Cumhuriyet gazetesine ‘uyarı’ verdi.

Ruben, gazetenin 30 Kasım 2019 tarihli sayısında yer alan mizah bölümünde, karikatürist Lütfü Çakın’ın karikatürü ile Cemal Nadir’in 1945 yılında çizdiği ve yeniden yayımlanan karikatürlerin Yahudi aleyhtarı olduğu yönünde şikayette bulunmuştu.

Değerlendirme sonucunda, gazetenin hukuka, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne önem verdiği bilinen yayın politikasıyla da uyumlu görülmeyen, karikatürlerin Basın Meslek İlkelerinde yer alan “Kişi ve kuruluşlar, eleştiri sınırının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın uyarılmasına karar verildi.

http://www.salom.com.tr//haber-113527-basin_konseyinden_cumhuriyete_antisemit_karikatur_uyarisi.html

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