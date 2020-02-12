2020 yılı ‘Patara Yılı’ ilan edildi (Patara ne demek ve Patara antik kenti nerede?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını ‘Patara Yılı’ ilan ettiklerini duyurdu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar Patara nerede, Patara hangi şehirde, Patara hakkında bilinmesi gerekenler sorularına yanıt aramaya başladı. 2020 yılının turizm teması seçilen Patara, Muğla’nın Seydikemer ilçesi ile Antalya’nın en batısındaki Kaş ilçesinin Gelemiş Köyü sınırlarında yer alıyor. İşte Patara hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

PATARA HAKKINDA

2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte Patara hakkında genel bilgiler ve Patara Plajı’nın özellikleri oldukça merak ediliyor.

Likya Birliği’nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara, Büyük İskender’in kuşattığı kentler arasında yer alıyor. Mitolojik öykülerde Patara’yı su perisi Lykia ile birlikte Apollon’un oğlu Paturus’un kurduğu belirtiliyor.

Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas’ın da Pataralı olduğu söyleniyor.

Romalılar döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Patara, Bizanslılar döneminde de bu önemini sürdürmüş.

Patara Antik Kenti’nin sahilinde yer alan Patara Plajı, tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sunuyor.

PATARA NEREDE? PATARA PLAJI’NIN ÖZELLİKLERİ

Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en güzel plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı, Muğla’nın Seydikemer ilçesi ile Antalya’nın en batısındaki Kaş ilçesinin Gelemiş Köyü sınırlarında yer alıyor.

Yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olan Patara Plajı, adını Patara Antik Kenti’nden alıyor.

PATARA PLAJI’NA NASIL GİDİLİR?

Patara Plajı, Kalkan’a 15 kilometre mesafede bulunmaktadır. D400 karayolu’nu kullanarak Patara Plajı’na ulaşabilirsiniz.

Kaş’tan 45, Fethiye’den 81, Antalya’dan 376 kilometre uzaklıkta bulunan Patara Plajı’na şahsi aracınız ile çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Fethiye-Kaş arasında sefer yapan otobüsler ile Ovaköy mevkiinde inerek yaklaşık 3.5 kilometrelik bir yürüyüş veya taksi yolculuğu ile de Patara’ya ulaşabilirsiniz.

PATARA PLAJI 2020 GİRİŞ ÜCRETİ

Patara Plajı, Patara Antik Kenti’nin içinde yer almaktadır. Bu nedenle plaja girişte müzeye giriş yapar gibi giriş yapılıyor. Müzekartınız var ise ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında günübirlik giriş ücreti ise 24 TL.

PATARA ANTİK KENTİ

Likya uygarlığının en önemli eserlerini görebileceğiniz Patara Antik Kenti, Ksanthos Vadisi’nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemini koruyan kentlerden biridir.

Patara, antik dönemde Likya Birliği’nin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir. Likya birliği toplantıları kentte bulunan birliğin meclis binasında yapılmaktaydı.

Hititçe’de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin MÖ 8. yüzyılda var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle kesinleşmiştir ve İskender’in kuşattığı kentler arasında yer aldığı bilinir. Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş ve Likya-Pamphilya eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara limanı, hububat deposu ve sevki açısından önem taşımıştır, bu nedenle doğu Akdenizde bulunan 3 hububat deposundan biri (Granarium) Patara’da bulunmaktadır. Bizans döneminde de gelişmesini sürdüren kent, Hristiyanlarca da önemli sayılmış. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas’ın da Pataralı olduğu söylenir.

400 metre genişliğinde ve 1600 metre derinliğindeki Patara limanının kumla dolmaya başlaması ve teknelerin yanaşmakta güçlük çekmeleri, Patara’nın giderek önemini yitirmesine neden olur. Rüzgarın savurduğu kumlar zamanla limanı doldurur ve kenti büyük ölçüde örter. Bugün kentte görülebilecek kalıntıların bir bölümünün kumlar altında olduğu dikkati çekecektir. Ancak son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarla kent, üzerini örten kumlardan arınmaya başlamıştır.

Gelemiş köyünden 2 km sonra yol kenarında Patara’daki kalıntıların en görkemlilerinden Roma Zafer Takı görülür (Metius Modestus). Zafer takı, MS 1. yüzyıl sonlarında yaptırılmıştır. Tepeye doğru görülebilecek kalıntılar arasında Bizans bazilikası ve kutsal alanlar bulunmaktadır. Tiyatro tepenin yamacındadır. Tiyatronun yaslandığı tepede büyük bir sarnıç ile bir anıt mezar bulunmaktadır. Eski liman şimdi sulak alan durumunda.

Ayakta kalan en eski demokratik meclis binası bu şehirdedir. 2010’da TBMM tarafından restore edilmiştir

PATARA PLAJI KUM TEPELERİ

Patara’nın birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?

Çölü andıran ve bazı noktalarda yüzlerce metre yüksekliğe uzanan Patara Plajı’nın kum tepeleri birçok Yeşilçam filminde çöl sahnelerine ev sahipliği yapmıştır.

Tamamen doğal şekilde oluşan kum tepeleri, Patara Plajı’na benzersiz bir atmosfer katıyor. Özellikle gün batımında, kum tepelerinin üzerinde başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir manzaraya tanık olacaksınız.

CARETTA CARETTALARA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının ülkemizdeki en önemli üreme alanlarından birisi olan Patara Plajı, Doğal Hayatı Koruma Vaktfı tarafından koruma altına alınmış durumda.

15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler ve deniz kaplumbağaları arasında dönüşümlü olarak kullanılan Patara Plajı’ndan 08:00-19:00 arasında ziyaretçiler, 19:00-08:00 arasında ise caretta carettalar yararlanıyor.

Plajın caretta carettalara ait yumurtlama alanında şemsiye-şezlong kullanmak, saat 19:00’dan sonra plaja girmek, gürültü yapmak kesinlikle yasak ve yasağa uymayanlar para cezasıyla cezalandırılıyor.

https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/2020-yili-patara-yili-ilan-edildi-patara-ne-demek-ve-patara-antik-kenti-nerede,szTafh8uFkyes0jM050EkQ/c_fWdPthBUG88bSB80KM2w

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