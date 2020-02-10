Ermeni uzmanlar Suriye’de 1 yılda 126 bin metrekarelik bir alanı mayından temizledi

Suriye’deki insani misyonda bulunan Ermeni grubunun bünyesinde yer alan Suriye’de insani misyonda bulunan Ermeni uzmanlarının, 8 Şubat 2019’dan 8 Şubat 2020’ye kadar teknik incelemesi ve 126,000 metrekarelik bir arazide mayın temizleme çalışmaları yaptı.

Ermeni mayın temizleyicler yaptıkları çalaışmalarda anti-tank, anti personel gibi birçok mayın tespit edip etkisiz hale getirişler.

Ermenistan’ın İnsani mayın temizleme ve uzmanlar merkezinin facebook sayfasından yapılan paylaşmada Ermeni doktorlardan oluışan grubun ise aynı dönemde 10,114 hastaya farklı tıbbı hizmetler sunduğu açıklandı.

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